Quer fazer sexo anal pela primeira vez? Atenção a essas dicas

O primeiro exemplo é tranquilo, a pessoa gosta então está tudo bem e se você pensa que estou falando só dos homens, saiba que mulheres que gostam também existem. Conheci uma mulher que, ao encontrar um parceiro que topou praticar o sexo anal, ficou encantada, estava saindo de um casamento de doze anos em que o marido não aceitava nem que se falasse sobre isso. E com esse novo parceiro… Bem, foram felizes para sempre.

Então ficamos com a opção do meio e esse texto é sobre essas pessoas, as que a princípio não gostam, mas que têm curiosidade em experimentar. Aí, meu amigo ou amiga, meio caminho andado, porque convencer alguém que já está meio convencido é bastante fácil.

Vou tentar dar algumas dicas aqui, as possíveis, lembrando que aquelas mais “explícitas” cabeludas mesmo, estão no meu Privacy e vocês entenderão ao entrar lá, o por quê de não expor aqui.

Uma dúvida recorrente e que tem que ser sanada antes de qualquer outra coisa é que o sexo anal não é isento de riscos, portanto é fundamental o uso da camisinha, não praticar em dias seguidos e uma ótima lubrificação para maior segurança.

– Muita lubrificação, porque essa região não tem lubrificação própria.

-Camisinha, porque neste caso o atrito com o corpo nu exporá os dois a riscos desnecessários.

-Não praticar em dias seguidos porque mesmo com todos os cuidados, a fricção nesta região causará microfissuras, que são pequeninos ferimentos que precisam de tempo para se curar.

Minha sugestão é que espere pelo menos três dias para repetir a brincadeira.

O sexo anal parece intimidador, nós entendemos. Existem informações erradas e histórias de erros na primeira tentativa, então é normal ficar nervoso ou nervosa.

E você que aceitou fazer parte deste experimento, tenha em mente que poderá sempre pedir para parar a qualquer momento e o parceiro deverá ficar ciente de que no momento que você pedir, ele obedecerá. Roma não se fez em um dia.

Ele também poderá brincar com um dedo ou plug (protegido por uma camisinha) nas primeiras tentativas, depois evoluir para dois dedos para, aí sim, tentar com o pênis.

O sexo anal é tão somente uma modalidade de sexo, como o oral, penetração e outras, olhando sem tabu, se consegue entender bem, porque tantos homens anseiam por essa experiência com suas parceiras.

Alguns procedimentos básicos ajudam bastante:

Atenção na higiene íntima

A região precisa estar bem higienizada para conforto e segurança dos dois. Água morna, sabonete neutro e uma toalha macia ajudará nesta hora. Se for mais confortável, use uma ducha anal, na sessão sobre objetos e brinquedos de uso anal na minha página vocês poderão escolher com segurança.

– Fazer a ducha anal é fácil, basta usar água morna com uma colherzinha de café rasa de sal, esguinchar no reto com o bulbo, segure por uns segundinhos e solte.

-Enema: Essa prática que também é usada para melhorar os movimentos peristálticos em caso de prisão de ventre envolve a introdução de um volume maior de líquido, no reto e no cólon inferior. Pode ser usado a mesma ducha tanto para a limpeza simples, quanto para o enema e nem precisaria dizer, mas falo mesmo assim: Nunca compartilhe seus objetos de uso pessoal com o parceiro ou parceira. Aliás se for comprar a ducha, na minha página vocês poderão escolher também alguns plugs, eles auxiliam no início a acostumar o reto à introdução posterior do pênis.

2. Várias formas de brincar

O sexo anal não é somente penetração, o canal anal contém um conjunto de terminações nervosas sensíveis, o que faz com que esta região seja especialmente prazerosa ao estímulo, afinal ela está repleta daqueles pontos sensíveis que aumentam a excitação e o prazer. Mesmo externamente, a estimulação traz uma sensação de prazer intenso, muitas vezes até maior do que pela penetração.

Uma dica para você que não aceita ser penetrada ou penetrado mas que deseja sentir essas sensações novas e muito agradáveis, neste caso, brinquedos que vibram, plugs, vibradores ou mesmo praticar o anilingus (brincar com a língua). Se a higiene foi bem feita, a região se torna segura, mas sempre pensando em reforçar a segurança, você pode usar um pedaço de plástico filme (aquele que se usa na cozinha), cobrir o locar e brincar à vontade, ele é tão fino que não impedirá as sensações e o praticante se sentindo assim seguro, praticará o ato com muito mais disposição.

3. Faça o teste de DSTs

Já disse antes que o sexo anal não é um sexo seguro, ele apresenta um risco maior de infecções sexualmente transmissíveis em comparação a outros tipos de atividade sexual (gonorreia, clamídia, HIV e sífilis…). Portanto, sem camisinha, jamais!

Mas, porque isso acontece?

Nosso ânus tem um revestimento delicado que é mais propenso a fissuras e abrasões, o que o torna vulnerável. Portanto, sexo anal desprotegido — com penetração, sexo anal (analingus) ou com os dedos pode causar DSTs.

Mas se você se protege e protege o seu parceiro, esse risco se dilui, mas meu conselho é que evite esse tipo de intimidade com alguém que conheceu agora e que não conheça sua condição de saúde, assim como faça você também exames anuais, vida sexual plena, exige cuidados especiais.

4. Preservativos

Coloridos, saborizados, sempre lubrificados, eles são a sua garantia de que nada dará errado.

5. Lubrificantes

Fique atento a essa dica especial: Evite lubrificantes oleosos, prefira sempre os à base de água, porque o óleo pode danificar o látex das camisinhas e deixa-lo (a) desprotegido (a).

Lembre-se sempre: O ânus não é lubrificado naturalmente quando excitado. Sem lubrificação suficiente, o sexo anal pode causar fissuras anais como falei antes.

6. Tenha sempre à mão uma toalha

Ela será útil para remover excessos de lubrificantes ou mesmo fluídos corporais.

7. E se quiser experimentar sozinho ou sozinha, dá certo?

Claro, para isso os brinquedos estão à sua disposição e o legal é que você poderá experimentar essa modalidade de sexo de uma forma muito segura, antes de querer se aventurar com um parceiro ou parceira. Incremente a tão conhecida masturbação com os toques anais.

Lembre-se: antes de usar um brinquedo anal em sua sessão solo, certifique-se de que ele tenha uma base alargada (veja na minha página, os plugs). O ânus tem um movimento diferente, ele suga o que você colocar em sua entrada, assim, como se fosse um aspirador, por esse motivo jamais devemos usar qualquer objeto inapropriado. Um brinquedo sexual improvisado sem uma base alargada pode se perder dentro do seu reto. Tenha cuidado!

8. Sexo anal dos bons só se consegue com parceria

Muita conversa, acordos e a boa vontade do casal, fará com que essa experiência seja a mais prazerosa que possam ter. É necessária uma comunicação aberta e honesta com seu parceiro ou parceira e isso não é negociável.

9. E como começar essa tão difícil abordagem?

Primeiro: Classifique seu parceiro como falei no início, se ela ou ele está muito afim, ok, sem problemas, vão em frente. Se ela ou ele não topa, sem problemas também, não há o que se fazer e se ela ou ele tem chance de aceitar, ai sim, muna-se de paciência e vá em frente.

Saiba o momento certo para a abordagem.

Se você resolve falar sobre isso em um momento em que o outro está aborrecido, ocupado, com fome, em crise acredite: Sua tentativa fará água.

Escolha um momento em que você e seu amante estejam relaxados, trocando carícias e então fale sobre o sexo anal, escute o que ele ou ela acha, conversem!

Depois que você expor o que deseja, dê tempo ao seu parceiro para processar e ouça-o (a) com atenção, sem interrupções.

Se ele ou ela desconhece a prática, fale abertamente sobre o que acontecerá caso aceite, os cuidados, a proteção, mostre objetos que possam instigar a sua curiosidade, na minha página tem várias imagens. Olhando e conversando sobre tudo que envolve a prática você garantirá o aceite e a parceria necessária.

10. As preliminares passam a ser o prato principal

Todo sexo exige uma ótima preliminar e quem não capricha já sai defasado porque são as preliminares que aumentam a excitação, melhoram a lubrificação (sexo vaginal) e aumenta o desejo. O sexo anal precisa do dobro de atenção, portanto capriche nas preliminares ou não acontecerá o desfecho que espera. Não dá para partir direto para a penetração, carinho e atenção, prepararão quem vai receber o sexo anal com o relaxamento necessário e a excitação imprescindível.

Use as mãos, a boca e os brinquedos sexuais para criar o clima, explorando outras zonas sensíveis antes do jogo ficar intenso.

Use como ótimo recurso uma massagem íntima que bem aplicada deixará o outro já em ponto de bala.

Acaricie a parte inferior das costas, das coxas e das nádegas para criar aquele suspense, antes de se aproximar do ânus.

E acredite: Esqueça se leu ou alguém falou sobre cremes anestésicos, dizendo que são bons para o sexo anal, nada mais equivocado. Sendo o ânus rico em terminações nervosas, elas sinalizarão a dor ou o desconforto e o uso desses produtos irão inibir esses sinais o que pode levar a danos sérios nesta região!

Abuse das boas fibras: Alimentos ricos em fibras ajudam na evacuação e diminui assim a permanência de matéria fecal no reto o que facilita a preparação antes do ato.

Brinque como falei, usando plugs, dedos e não tenha pressa, o sexo que resultará com esses cuidados será o melhor da sua vida. Em caso de necessidade, use por um tempo os alargadores, como falei, tem na minha página https://www.amazon.com.br/shop/reginaraccotv).

E preste atenção: Jamais passe do sexo anal para o vaginal sem a troca de camisinha e uma boa higiene, isso garantirá maior proteção.

Posição, com o parceiro que for ser penetrado, por cima, pode ser uma boa opção para iniciantes, pois quem vai receber o sexo, poderá controlar a profundidade e o ritmo da penetração.