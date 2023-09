Quer fazer bonito na cama? Dicas de sexo para cada signo performar melhor

A astróloga e sexóloga Virginia Gaia revela dicas e segredos que prometem uma noite inesquecível para todos os signos do zodíaco, cada um com suas peculiaridades.

Áries

O ariano tem um lance muito forte com a espontaneidade e a atitude. Quando toma as rédeas da situação, sente-se o conquistador. Áries também curte joguinhos e “armas” de sedução, o que inclui brincadeiras com fetiches e itens com essa pegada — algema e chicotinho, por exemplo. Ir direto ao ponto, tendo a chance de mostrar seu poder, é algo que o atrai. Para ele, sexo não pode ser morno: tem que ser quente! No estímulo cromático, vermelho é a melhor opção – é a cor do planeta Marte, regente do signo.

Touro

Taurino é muito sensual e, especialmente, sensorial, então tudo que for ligado à sensibilidade tátil conquista o nativo. Isso inclui cremes e géis de massagem ou produtos que despertam sensações no corpo — quente, frio, formigamento. Texturas diferentes são bem-vindas, seja na roupa de cama ou em lingeries. Da mesma forma, itens com sabores mostram-se eficientes, já que a parte sensorial do signo envolve muito o paladar. O verde-escuro, cor de Vênus (planeta regente), é a que mais estimula o nascido em Touro.

Gêmeos

Quem é de Gêmeos gosta de variedade, do diferente, da novidade, do aspecto lúdico. Sendo assim, brincadeiras divertidas e, ao mesmo tempo, picantes – lançamento de dados com diferentes posições ou apostas – são ótimas para o geminiano. Em relação às cores, o laranja (do regente Mercúrio) é ótimo, assim como o amarelo – a dica é investir em acessórios, detalhes de roupas ou lingerie. Ah! Dirty talk é item extra, que faz o nativo pirar.

Câncer

Como é ligado ao elemento Água, Câncer gosta de tudo neste ambiente: sexo embaixo do chuveiro e banho em dupla na banheira, por exemplo. É muito emocional e sensível às oscilações de Lua, que rege o signo. Por isso, é interessante explorar pequenos rituais conforme as mudanças de fase do astro – uma noite mais quente na lua cheia; um encontro para renovação na lua nova e assim por diante. Por conta da influência lunar, também indica-se o uso das cores azul-claro e prateado em roupas, lingeries e decoração, pois remetem ao regente.

Leão

Como tem um lado muito expressivo, instintivo, Leão precisa ter oportunidade de ser ele mesmo. Isso significa desde interpretar personagens e se exibir até explorar o lado mais extravagante que tem tudo a ver com o signo. Lingeries e acessórios, por exemplo, devem ser vistosos e luxuosos. Animal print também é a cara do leonino, bem como o amarelo e o dourado, representando o Sol, seu regente.

Virgem

Tudo o que é simples e funcional atrai o nascido de Virgem. Isso significa desde calcinha com uma prática abertura frontal como um sex toy com multifuncionalidades. Para o virginiano, um ambiente preparado no capricho, com infinitos detalhes, é algo extremamente estimulante. E, por mais inusitado que pareça, a pontualidade do par também é algo que agrada. Em relação a cores, laranja, ocre e variações para o marrom, referência a Mercúrio (planeta regente) e ao elemento Terra, fazem diferença na noite especial.

Libra

Como é signo que cultua o belo e o estético, Libra se empolga com tudo que envolve arte, beleza e equilíbrio – seja do lugar, do visual, da roupa. Além disso, aprecia o que pode ser feito aos pares, como uma brincadeira, produtos que despertam sensações nas duas pessoas ou estímulos que o par pode aproveitar ao mesmo tempo que ele. A cor que tem mais poder sobre o libriano é rosa, ligada a Vênus, planeta regente.

Escorpião

Escorpião, muito passional, gosta do que é voltado ao fetiche ou mexa com temas-tabu que pouca gente se aventura – como usar coleira e guia. Tende a envolver questões muito íntimas na cama. Nas cores, preto (de Plutão, o regente) e vermelho (de Marte, corregente) servem de estimulante, assim como situações de controle (ou perda dessa autoridade) entre quatro paredes. Já que para o escorpiano é sempre tudo ou nada, quando ele se vê desafiado, fica ainda mais animado.

Sagitário

Como bom aventureiro, Sagitário sente-se provocado com situações atípicas — um lugar inusitado, uma cantada com bom humor e irreverência e até brincadeiras que explorem tabus religiosos (fantasia sensuais de freira, por exemplo) ou de outras culturas (como odaliscas e ciganas). Azul-escuro, azul-marinho e azul-royal, associados a Júpiter, o planeta regente, têm poder sobre o sagitariano.

Capricórnio

Taí mais um signo que gosta de joguinhos de poder, com toques de fetiche. Capricórnio aprecia a sensação de posse — frases ao ouvido do tipo “sou todo seu” e “sou só sua” deixam o nativo enlouquecido. Excelente planejador, se empolga ao organizar a noite a dois – é algo que o ajuda a surpreender ou ser surpreendido. Na cartela cromática, tons terrosos ou preto, associados ao regente Saturno, são os mais indicados.

Aquário

Tecnologia é palavra-chave para Aquário, inclusive na hora do sexo. Por isso, jogos ou brinquedinhos que funcionam via aplicativo, bem como itens que tenham controle remoto são ótimos para estimulá-lo. Explorar as cores azul (do regente Urano) e marrom (do corregente Saturno) é truque certeiro. Outra maneira de deixar o aquariano bem animado na cama é garantir sua liberdade para ser ele mesmo ou adotar personagens diferentes a cada dia, já que tem um lado camaleão.

Peixes

O nativo de Peixes é fã de arte, muito sensível e romântico. Mas também é aberto a fantasias na cama – como incorporar personagens de filmes ou da literatura, o que tem tudo a ver com o universo pisciano. Muito criativo e intuitivo, tem uma queda por tudo que é místico, tanto no quesito sedução como em relação a apetrechos e recursos para apimentar a noite – velas, cheiros, rituais tântricos são muito bem-vindos. Em relação a cores, é afetado pelo verde-claro (do regente Netuno) e pelo azul (do corregente Júpiter).