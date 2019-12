Quer entrar 2020 com o pé direito? Saiba o que NÃO fazer no adeus a 2019

A chegada de um novo ano traz consigo as inúmeras possibilidades das mudanças de ciclo. Além do campo pessoal, claro, a virada traz também nos grandes acontecimentos coletivos. O tarólogo Cláudio Carvalho, que utiliza o tarot de Thoth, compartilhou algumas previsões sobre o que podemos esperar em 2020.

O contexto nacional foi o foco do jogo de cartas , que utilizou o método no tarot do “desígnio das moiras”, no qual três cartas dão o panorama geral de situações específicas, visando uma resposta mais simples.

Existirão melhorias na área profissional e financeira?

De acordo com as cartas do profissional, um cenário positivo em relação à geração de empregos no país só deve ser esperado no segundo semestre, quando haverá a tendência a uma maior movimentação financeira.

Nos primeiros meses, porém, o caminho é preocupante: “Faltará mais uma vez transparência. Não haverá um crescimento inicial ou melhoria para os brasileiros no primeiro trimestre, com a possibilidade de se estender até o primeiro semestre”, explica Cláudio, que alerta para o risco de manipulação de dados.

Ainda de acordo com as cartas, as oportunidades que aparecerão no segundo semestre estarão relacionadas à circulação local entre comerciantes e aos pequenos negócios. Ou seja, se você precisava de uma forcinha para empreender, essa pode ser a melhor hora!

E na política? Quais serão os acontecimentos?

De acordo com Carvalho, 2020 ainda não será um ano tranquilo para os brasileiros. “Haverá tentativa de impeachment no Bolsonaro. Muita confusão, discussões sem fim”, prevê. O jogo também aponta que a forte polarização, que tomou conta do cenário político nos últimos anos, continuará.

Outro fator importante apontado pelo tarólogo é que, em 2020, existirão “nuances de resposta popular contra o governo”, o que também não indica caminhos tranquilos, mas talvez uma mudança política a longo prazo. “No entanto, a maioria ainda apoiará as medidas bolsonaristas”, afirma.

Apesar da tentativa de impeachment, também existe a previsão de que “ele ainda permanecerá presidente do Brasil, desde que não haja ‘acidentes’ de percurso”, e aí mora o alerta: atentados, acidentes envolvendo carro, metrô, ônibus ou algum transporte do exército (em geral veículos que atuem no solo, envolvendo o elemento terra) não são possibilidades eliminadas pelas cartas.

Apesar de soar pessimista, Cláudio Carvalho diz que as previsões nessa área apontam um grande aprendizado. “Será a chance da população sair da zona de conforto e aprender a usar sua criatividade para mitigar ao menos os diversos problemas que afetem diretamente suas vidas, mesmo aqueles que sejam de total responsabilidade do governo”, diz.

Os projetos pessoais serão beneficiados?

Embora os nossos aspectos individuais – como vida amorosa e saúde – sejam igualmente importantes, o tarólogo explica que, nesse caso, não é possível traçar uma previsão coletiva. “As influências no emocional de cada pessoa recebem variações devido a criação familiar, desenvolvimento escolar, interações com as pessoas no decorrer de suas fases de crescimento como ser humano, e por aí vai”, afirma.

Carvalho, porém, destaca que “o poder transformador que vai ocorrer em 2020 será de muita importância para as pessoas, uma vez que a força interior de cada um fará com que desperte ideias e projetos”.