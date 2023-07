Quer emagrecer? Veja 5 opções de alimentos para te ajudar na missão

Nutricionistas explicam como funciona a queima de gordura do organismo e listam algumas opções de alimentos para ajudar no processo

A principal dica para quem quer perder peso é entrar em déficit calórico, ou seja, gastar mais calorias do que se consome. Para isso, é imprescindível fazer alguns ajustes na dieta. Além de restringir as calorias, os especialistas sugerem que se façam escolhas inteligentes, optando por alimentos que ajudem a estimular a queima de gordura.

O nutricionista Carlos Eduardo Haluch, da Growth Supplements, explica que o déficit calórico obriga o organismo a utilizar as reservas de gordura como fonte de energia.

“É recomendado comer alimentos pouco calóricos, que oferecem saciedade e alto valor nutritivo, como as fibras e proteínas”, afirma.

Confira as dicas dos nutricionistas para queimar gordura:

1. Frutas e iogurte

A mistura contém as fibras e proteínas recomendadas pelo especialista. “Estudos demonstraram que as frutas, vegetais e iogurte têm efeitos antiobesidade. As frutas são alimentos de baixa densidade calórica e também possuem fibras. Já o iogurte é uma fonte de proteína de alta qualidade. A combinação é uma ótima estratégia para quem deseja perder peso”, diz Haluch.

2. Chá verde com pimentas

A recomendação da nutricionista Thaynara Oliveira, da clínica Tivolly, de Brasília, é a combinação de chá verde com pimenta. “A bebida possui propriedades diuréticas e, por isso, evita que o corpo retenha líquidos enquanto elimina toxinas. A pimenta, por sua vez, possui capsaicina, substância que inibe o acúmulo de tecido adiposo. Ela ainda promove a saciedade”, explica o profissional.

3. Açafrão

A eliminação de gorduras é mais rápida ainda com um intestino regulado e que funciona bem. O uso do açafrão como tempero para o preparo das refeições é indicado, uma vez que ele possui curcumina, substância que melhora a digestão e acelera o metabolismo. A especiaria também tem ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajuda na limpeza do organismo.

4. Hortelã

O mentol é uma substância presente na hortelã. O seu uso pode aumentar a atividade metabólica e o gasto calórico, prevenir o ganho de peso causado por uma dieta rica em gordura, e até reverter a sensibilidade à insulina. Experimente adicioná-la à sua salada para obter os benefícios.

5. Peixes

Além de super proteicos, os peixes são alimentos ricos em ômega-3. “Eles têm capacidade de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse e à inflamação. Pode ser eficaz em um tratamento para emagrecimento, desde que haja restrição calórica”, ensina Thaynara.