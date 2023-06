Quer dormir e não consegue? Três razões muito comuns

Leia o que dizem especialistas em sono.

Muitos pensam que o cansaço ajuda (e muito) a dormir toda a noite sem interrupções. É, no entanto, uma ideia errada, já que existe uma grande diferença entre sentir o sono ou estar cansado, explica Nilong Vyas, uma pediatra e especialista em sono, no site BestLife.

Mais especificamente, “sentir-se cansado pode ocorrer por vários motivos, incluindo stresse emocional, fadiga por esforço excessivo secundário ao exercício, um dia agitado ou até mesmo dias repetidos de sono interrompido. Estar com sono resulta de reações químicas no cérebro que indicam ao corpo que é hora para descansar”, acrescenta.

Se é algo que lhe acontece e não consegue justificar leia alguns motivos mais comuns que esta e outros especialistas na área enumeraram no site – nem todos são tão graves como pensa.

Distúrbios de sono

Alguns “distúrbios do sono, como apneia do sono, síndrome das pernas inquietas e distúrbio do movimento periódico dos membros, podem interferir na capacidade de adormecer ou permanecer deitado”, diz Sean Ormond, médico especializado em anestesia.

Maus hábitos e higiene de sono

Por exemplo, “comer antes de dormir, beber cafeína ou álcool antes de dormir, usar drogas recreativas e fumar cigarros”, faz com que não consiga adormecer com facilidade, Monique May, médica de família e especialista em sono.

“Má higiene do sono significa ver televisão ou qualquer ecrã na cama, manter horários de sono irregulares e usar o quarto para outras atividades além de dormir e fazer sexo. Manter o quarto fresco, escuro e silencioso ajuda a manter o sono”, acrescenta.

Problemas de saúde ou alterações hormonais

“Condições médicas como doenças cardíacas, pulmonares, diabetes e condições neurodegenerativas também podem afetar o sono. Alterações hormonais durante o ciclo menstrual e na menopausa têm este efeito”, explica Sean Ormond.