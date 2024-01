Quer dar um up na libido? Técnicas de ‘autossedução’ vão te ajudar nisso

As preliminares, você sabe, têm participação importante no seu clímax – principalmente se o estímulo no clitóris for caprichado, já que a maior parte dos orgasmos femininos acontece dessa forma.

Uma estratégia poderosa é apostar na autossedução, como no lema defendido por Betty Dodson, educadora sexual norte-americana que teve grande sucesso nos anos 1970: toda mulher é responsável pelo próprio orgasmo.

A imaginação é a peça-chave da autossedução, termo cunhado pela sexóloga para definir toda a fase de preparação que antecede o sexo e deixa a mulher superligada. Tem a ver com a primeira etapa do orgasmo – a saber: desejo, excitação, gozo e resolução -, só que mais focada.

A autossedução ajuda a mulher a entrar no clima antes mesmo de o clima começar. Isso funciona principalmente para quem vive relações de longa data, em que um já está habituado ao outro, pois aumenta a vontade de fazer sexo, modificando por completo toda a transa.

Mas, na prática, como funciona? Vamos lá:

Acorde já pensando em sexo, antecipando tudo o que vai acontecer ao fim do dia ou à noite.

Ao se despedir do par, nada de dar aquele selinho insosso típico de quem já está junto há muito tempo. O beijo tem que envolver língua, lábios e pelo menos dez segundos da sua vida. Lembre-se que o beijo é tão erótico quanto o sexo e, bem dado, é capaz de trazer o friozinho de volta à barriga com muito mais intensidade do que uma ótima transa”, completa.

Ao longo do dia, prepare-se da melhor forma possível. Você pode, por exemplo, colocar a roupa com que se sinta poderosa, atraente e bem à vontade. Importante frisar: o look tem que ter a sua cara, e não seguir uma fórmula pronta do que é sexy.

Ouça músicas que a façam pensar em sacanagem. Pode ser no carro, no transporte público, na caminhada matinal ou durante alguma atividade doméstica.

Pense nas fantasias sexuais que nunca ousou contar a ninguém – e que talvez nem se atreva a realizar, mas só de imaginar você sente tanto tesão que chega a ficar molhada.

Mande mensagens eróticas ao longo do dia para o par, explícitas o bastante não só para atiçá-lo, mas para você se sentir acesa.

Faça atividades que aumentem o fluxo sanguíneo na área genital. Exemplos: ler um conto erótico, ver algum vídeo pornô e, principalmente, se masturbar. Se o dia for corrido, vale até uma “rapidinha” consigo mesma na hora do banho. O objetivo é preparar o corpo para a transa a dois que vai acontecer logo mais. Dica extra: com sex toys, fica tudo mais divertido.

Está achando difícil incluir todo esse plano de autossedução na agenda? Ok, em certos momentos do dia o tesão despenca, mesmo, diante de situações chatas como enfrentar o trânsito ou algum perrengue no trabalho. E, para muita gente, demandas domésticas como ajudar as crianças com os deveres de casa acabam dominando a atenção. Pois faça o que tem que fazer e retome o plano.

Quando estiver com o par, durante as preliminares, assuma o comando e não espere que ele a toque. Use as próprias mãos para mostrar como gosta de ser estimulada, inclusive orientando sobre a intensidade.