Quer aumentar a vida útil do seu notebook? Confira 4 dicas para cuidar dele

Durante a pandemia de Covid-19, o notebook se tornou o maior aliado de muita gente, sendo o dispositivo que une o home office com os momentos de lazer à distância, como as videochamadas. O eletrônico, porém, precisa de alguns cuidados simples para ter sua vida útil prolongada.

“Pequenas atitudes, como não colocar peso, fazer pressão ou usar o notebook sobre uma mesa ou qualquer outra superfície firme, são alguns hábitos que, quando adotados, evitam desgastes ou superaquecimento”, comenta Cinthya Correia, gerente de produtos da Positivo Tecnologia, que fabrica e comercializa os produtos da VAIO no Brasil. A seguir, tire suas dúvidas sobre os cuidados com seu notebook.

1. Como limpar o teclado?

Para realizar a limpeza do notebook, não é necessário nenhum tipo de solvente ou produto de limpeza. Cinthya alerta, inclusive, que estes podem ser prejudiciais para os computadores portáteis.

Para limpar o teclado, retire o notebook da tomada e use um pano umedecido com água. Na hora de limpar as entradas (USB e HDMI, por exemplo), a dica é usar um pincel com cerdas macias e não colocar muita força.

2. Como limpar a tela?

Já na limpeza da tela, Cinthya não recomenda o uso de limpadores de vidro ou outros líquidos. Nesse caso, evite também tecidos ásperos ou papel e aposte na flanela levemente umedecida com água.

3. Como prolongar a vida útil da bateria do notebook?

Para prolongar a vida útil da bateria, uma das principais orientações é não expor o notebook à luz do Sol. “Não expor o notebook à luz direta do Sol, perto de fontes de calor ou ambientes quentes demais, como carros fechados, ajudam. Temperaturas elevadas são prejudiciais porque a bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento. Por isso, o notebook deve ser carregado sempre em local arejado”, afirma Cinthya.

Além disso, ela aconselha que, se o notebook for ficar sem uso por um longo período, ele deve ser armazenado com a bateria carregada em aproximadamente 70%.

4. Quais cuidados devem ser tomados no transporte do notebook?

Na hora de carregar o notebook, é importante que ele esteja em uma capa adequada, para proteger de eventuais quedas, e que esteja desligado ou em modo hibernação. “Choques mecânicos ou vibração excessiva podem danificar os componentes internos e externos”, diz a especialista.