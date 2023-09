Quer atrair dinheiro? Faça essa receita de nhoque da fortuna

Quem não está em busca de prosperidade financeira, não é? O nhoque da fortuna é uma boa aposta para quem é fã de rituais

Você conhece a receita do nhoque da fortuna? Essa é uma tradição feita nos dias 29 de cada mês e tem como intuito atrair dinheiro. O ritual é simples: ao se servir do nhoque, coloque uma quantia de dinheiro embaixo do prato e consuma as sete primeiras bolinhas com pensamento positivo.

Há quem acredite que manter esse dinheiro junto a si até o próximo dia 29 garante ainda mais fartura. E, pensando nisso, trouxemos um preparo mais que especial para te ajudar na data. Basta preparar, saborear e, claro, ter muita fé. Afinal, um pouquinho mais de fartura no bolso não faz mal a ninguém.