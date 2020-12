Larissa Silva Quer atrair clientes? Use o borrifador da prosperidade

Com a chegada do Natal e do fim de ano os comércios passam a ter mais circulação de clientes. Contudo, por causa da pandemia, muitos estabelecimentos infelizmente fecharam. Além disso, o fluxo de clientes precisa ser contido, uma vez que há o perigo de transmissão do coronavírus em lugares fechados com aglomeração.

Diferentes tipos de estabelecimentos podem ser prejudicados neste final de ano por conta da pandemia. Para ajudar a lidar com essa situação, vamos ensinar o passo a passo de como fazer o borrifador da prosperidade .

Com ele, você pode aromatizar o ar do seu comércio e preparar o ambiente para a chegada da prosperidade. Não apenas novos clientes vão aparecer, mas você também conseguirá terminar este ano com as contas no azul.

Aprenda a fazer o borrifador da prosperidade

​ Você vai precisar de:

250ml de álcool de cereais;

7 folhas de louro;

1 punhado de alecrim;

1 pau de canela;

1 jasmim;

1 pedrinha de cânfora.

Coloque o álcool de cereais dentro de um spray de vidro escuro. Em seguida, coloque cada erva, uma de cada vez, no recipiente. As ervas e temperos são utilizados para atrair prosperidade, a pedrinha de cânfora é ideal para manter o ambiente purificado e o jasmim é capaz de melhorar as relações.

Ao colocar cada item no spray, acredite que eles vão te ajudar a atrair aquilo que você deseja. Mentalize boas energias e tenha fé no resultado.

Mantenha o recipiente fechado e descansando por uma semana. Após esse tempo, você pode usá-lo como um borrifador, tanto para aromatizar o espaço, quanto para energizá-lo.

Para um resultado ainda mais poderoso, antes de usar o borrifador da prosperidade, deixe o seu ambiente de trabalho livre de excessos. Retire os objetos que você não usa mais, deixe as janelas abertas para a troca do ar e limpe todo o espaço. Se possível, coloque algumas plantas pela área, para manter o lugar mais agradável.

