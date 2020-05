Quer arrumar a casa rapidamente? Veja dicas que fazem toda a diferença

Marcelo Dalla Lua ingressa em Áries nesta manhã e mexe com os ânimos. Veja mais na previsão do horóscopo do dia

ÁRIES

Com a Lua minguante , vale repor as energias e deixar a vida seguir seu curso natural, sem grandes expectativas. A preferência vai para atividades que possa fazer sozinho, com autonomia. A Lua ingressa em seu signo pela manhã, favorecendo iniciativas conclusivas. O ritmo da vida se acelera. Priorize os assuntos mais importantes. Além disso, no período da tarde a Lua se combina com Saturno para favorecer planejamentos e organizações. O período ganha potencial produtivo, bom para atividades práticas.

TOURO

Boas conversas podem trazer inspiração em novas ideias. A Lua ingressa em Áries e tudo fica mais acelerado. Mas é bom reservar momentos para recarregar baterias, dar rédeas soltas para a imaginação. A Lua segue na fase minguante, que pede também mais reflexão, revisões e conclusões. Vênus segue em movimento retrógrado e ainda desafia Netuno, cuidado com enganos e falsas promessas. Vale também cultivar prudência em gastos e investimentos, para evitar erros nas comprar.

GÊMEOS

Vale investir nas atividades prazerosas, criativas e originais. Mas atenção para a inquietação excessiva. Evite também atitudes impulsivas. Em tempos de Lua minguante, vale diminuir o ritmo, ganhar tempo para refletir sobre questões importantes em sua vida, antes de tomar grandes decisões. Procure cultivar paz e gratidão, pois é a partir dessas qualidades que conseguirá atrair o sucesso. A Lua ingressa em Áries, favorecendo atividades que possa realizar com independência, espaço e autonomia.

CÂNCER

Finalização é a palavra de ordem para o período da Lua minguante, que pela manhã ingressa em Áries: cuidado com a impaciência e a agressividade. Não é hora de cobranças, nem de começar algo novo. Evite atitudes controladoras, procure cultivar liberdade. Vale gastar energia para evitar a ansiedade. Na parte da tarde Lua e Saturno favorecem tarefas práticas, vale deixar de lado a preguiça e arregace as mangas para tornar seu domingo mais produtivo. Lembre-se que o amor e a dedicação se demonstram mais com gestos e atitudes.

LEÃO

Domingo bom para passar mais tempo em casa, gastar energia em planejamentos, arrumações e organizações. Com a Lua minguante em Áries, a inquietação pode aumentar, dá mais certo agir espontaneamente. Utilize-a de forma produtiva. Procure colocar-se em movimento, aproveite para tomar iniciativas e providências conclusivas. Procure também não radicalizar opiniões e atos para não causar conflitos. Doses de recolhimento e receptividade também são importantes, não convém forçar situações.

VIRGEM

É tempo de tomar providências e iniciativas para finalizar pendências, com a Lua minguante em Áries. Conclua tarefas, mas sempre com tato e diplomacia. Cuidado com conflitos, o entendimento pode ser promovido com palavras amorosas, sensíveis e compreensivas. Esteja aberto para corrigir posturas rígidas e exercitar sua capacidade de compreensão. A fluidez acontece com o uso da delicadeza, da intuição e da sensibilidade. O período da tarde pode render mais: Lua e Saturno favorecem organizações e providências práticas.

LIBRA

O desafio é lidar com as demandas práticas e o ritmo acelerado dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que dá asas para a inspiração e a sensibilidade. Continue a ter cuidado com a carência, a insatisfação e as ilusões. Não é boa hora para grandes gastos! Tolerância, generosidade e paciência são os antídotos. Aproveite para finalizar questões e a visualizar mentalmente suas novas conquistas. Procure também refletir sobre como pode crescer, ampliar conhecimentos, atrair mais oportunidades e conquistas.

ESCORPIÃO

Cresce a energia para iniciativas com a Lua em Áries . Porém, cuidado com os extremos com a imprudência e a impulsividade. Evite também cobranças e exigências excessivas. Respire fundo para relaxar a mente e exercite o autocontrole. O clima deve ser de independência e autonomia. Vale cultivar leveza e criatividade para encontrar caminhos alternativos. Prefira atividades que possa realizar sozinho, com autonomia e independência. Bom período também para libertar-se de algo que o prende.

SAGITÁRIO

É tempo de ampliar a visão, buscar inspiração em ensinamentos elevados, encantar-se com a natureza ou com obras artísticas. O Sol segue em harmonia com Júpiter , favorecendo estudos e a expansão da consciência. Bom período também para valorizar seus potenciais criativos, suas qualidades inatas. Enquanto isso, a Lua minguante ingressa em Áries o ritmo da vida se acelera. A dica é usar a palavra com gentileza e consciência, para aprofundar assuntos. Há risco de enganos. Avalie, pondere, investigue, converse com as pessoas.

CAPRICÓRNIO

É bom agir com independência, evite serviços demorados e longas esperas. A Lua minguante ingressa em Áries pela manhã, muitos assuntos podem ser ativados e concluídos. Evite o contato com notícias e pessoas que o puxam pra baixo. Pelo contrário, alimente-se com leituras edificantes, pensamentos positivos e elevados. Sol e Júpiter favorecem temas elevados, a expansão da consciência, estudos e aprendizados. Novas ideias podem surgir. Providências práticas ficam favorecidas na parte da tarde.

AQUÁRIO

Seja diplomático e cordial para que possa resolver os assuntos possíveis. Aproveite para pensar melhor sobre seus projetos, meditar. A Lua ingressa em Áries, e tudo fica mais rápido. Mas cuidado para não acelerar demais, mantenha a calma para avaliar suas ações com mais tranquilidade. Confie em sua criatividade e flexibilidade para superar desafios. Com a Lua na fase minguante, vale cultivar mais análise e introspecção. Reserve tempo para digerir e assimilar as experiências desta lunação.

PEIXES

Interiorização e reflexão são importantes agora. Cada vez mais, fica visível a modificação do que está velho para dar início a algo novo. A Lua minguante segue em Áries, bom também para atividades físicas, como a dança, por exemplo. Ao colocar-se em movimento pode ter novas ideias e importantes percepções. Sua sensibilidade está estimulada pela combinação entre Vênus e Netuno. Mas cuidado com enganos, ilusões e confusões. Desconfie de promessas grandiosas demais. Procure pesquisar, refletir, elaborar planos e estratégias.

Além do horóscopo do dia :