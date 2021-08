Quer aprender a programar? Curso exclusivo para mulheres tem vagas abertas

Unsplash/Christina @ wocintechchat.com Curso exclusivo para mulheres tem vagas abertas

A Laboratória, empresa de gestão educacional, abriu vagas para a 7° edição do seu programa de formação em programação front-end exclusivo para mulheres. O curso, que será em formato bootcamp – treinamento intensivo com seis meses de duração –, tem cerca de 750 empresas como apoiadores e participantes do banco de talentos da plataforma, e entre elas estão os gigantes Facebook e Google.

O programa também facilita a compra do curso para mulheres que possuam dificuldades financeiras, possibilitado o pagamento parcial da formação somente quando estiverem devidamente empregadas. As inscrições começaram em julho e vão até outubro deste ano, podendo serem feitas por aqui .

Para se inscrever não é necessário experiência prévia em tecnologia, no entanto, é preciso se encaixar nos seguintes termos:

Ser mulher;

Ter disponibilidade para frequentar o curso 5x por semana;

Ser maior de 18 anos;

Viver em território nacional;

Ter ensino médio completo e;

Não estar cursando uma universidade durante o bootcamp.

A iniciativa da Laboratória já capacitou mais de 2 mil alunas da América Latina, em países como Chile, Colômbia e México. As participantes tiveram um aumento de renda de cerca de 2,57 vezes quando comparado ao período anterior à formação no curso. No Brasil, mais de 90% delas conseguiram uma vaga na área de tecnologia após o programa, sendo que, antes do programa, 60% estavam desempregadas.

O programa visa capacitar mulheres para área de tecnologia que, de acordo com dados do IBGE, são minoria dentro do setor, alcançando apenas 20% das vagas.

Para a companhia, o objetivo é “contribuir para uma economia digital diversa, inclusiva e competitiva, que abra oportunidades para que cada mulher desenvolva seu potencial e para que, dessa maneira, possamos transformar o futuro da América Latina”.