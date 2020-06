“Quem não deve, não teme”, diz Doria sobre pedidos de impeachment

Governo de São Paulo / Divulgação Doria

Em coletiva nesta segunda-feira (1), Doria foi perguntado pela jornalista Eduarda Esteves, do iG , sobre os processos de impeachment motivados por algumas decisões do governador em relação ao enfrentamento ao novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo ele, os pedidos arquivados não chegaram a causar preocupação, pois “quem não deve, não teme”.

“Nenhum problema. Os pedidos foram de ordem política, e não de ordem técnica. O governo do estado de São Paulo não tem nada a temer. Por razões também de ordem técnica, eles foram arquivados pela Assembleia Legislativa de São Paulo”, afirmou.

O governador também foi questionado se modificará algumas ações para evitar novos pedidos.

“As outras medidas nós já adotamos; primeiro, convidando o ministério público para acompanhar todas as aquisições de respiradores e outros produtos neste período de calamidade pública, mesmo sem o processo licitatório, como estabelece a legislação, e também o tribunal de contas do estado de São Paulo e mais a corregedoria”, disse. “São três órgãos, um do estado e dois independentes […] Os três estão acionados e cumprindo os seus respectivos papéis. Quem não deve, não teme.”