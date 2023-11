Quem está no grupo de brasileiros que deixa a Faixa de Gaza hoje?

Reprodução/Instagram Família de brasileiros que vai deixar Gaza

“Que alegria, vamos para casa”, escreveu nas redes sociais o palestino-brasileiro Hasan Rabee, que está na lista de brasileiros que se prepara para sair da Faixa de Gaza nesta sexta-feira (10).

Hasan deixará o enclave ao lado da esposa, a brasileira Dyana Salem, e das duas filhas, as palestino-brasileiras Celina e Lareen Rabee (foto acima). A família, que vive no Brasil, viajou para a Faixa de Gaza para encontrar os familiares de Hasan.

Nesta sexta-feira, ele publicou um vídeo se despedindo da mãe, que fica em Gaza. Segundo Hasan, esse é o momento mais difícil da sua vida. “Espero uma segunda lista de familiares para sair logo de Gaza, como prometeu o presidente Lula”, escreveu ele.

Além da família de Hasan, a lista de brasileiros contemplados hoje para sair de Gaza conta com vários outros núcleos familiares. Dentre as 33 pessoas, quase a metade (15) são menores de idade, de acordo com lista divulgada pela Autoridade Geral de Travessias de Gaza.

Assim como Hasan, a maior parte da lista é composta por pessoas com dupla cidadania: no total, são 22 palestino-brasileiros. Duas pessoas (Dyana e outra mulher) são brasileiras. A lista conta, ainda, com nove palestinos que são parentes dos brasileiros que deixam Gaza – dentre estes, três são menores de idade.

Próximos passos



Desde a madrugada desta terça, o grupo de 33 brasileiros e palestinos aguarda na passagem de Rafah , que liga Gaza ao Egito. Antes, eles estavam em cidade próximas à fronteira, sendo parte em Rafah e parte em Khan Yunis.

De acordo com o Itamaraty, o grupo aguarda “chamada para os trâmites necessários para a entrada no Egito”. Depois, os cidadãos serão conduzidos até o aeroporto de Al Arish, a cerca de 50 km da passagem de Rafah.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aguarda no Egito para concluir a repatriação dos brasileiros e seus familiares.

Fonte: Internacional