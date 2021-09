Quem economizar energia terá descontos de até 29% na conta

Todos sabem que a conta de energia está ficando mais cara, o que pesa bastante no bolso do consumidor. Mas agora, com o novo programa do governo para estimular a redução do consumo no contexto de crise hídrica, você pode reduzir o valor da sua conta em até 29%, de acordo com o secretário de Energia Elétrica Christiano Vieira, do Ministério de Minas e Energia.

É uma grande oportunidade para reduzir mais um custo dentro de casa, ainda mais ao levar em consideração os aumentos na tarifa de energia em geral. Para isso, mostramos a seguir como conseguir os descontos.