Quem é Vinícius Marques, ministro da CGU de Lula

Reprodução 22/12/22 Quem é Vinícius Marques, ministro ministro da CGU de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Vinícius Marques de Carvalho para ser o próximo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

O órgão tem a função de controle interno do governo federal e atua em fiscalizações por meio de auditorias e ações de combate à corrupção. A transparência de atos públicos também é avaliada pela CGU.

Vinícius Marques é graduado e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. O advogado também tem doutorado em Direito Comparado pela Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

É especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) do Governo Federal de 2006 a 2016, Secretário de Direito Econômico entre 2011 e 2012, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de 2012 a 2016 e Yale Greenberg World Fellow em 2016. Carvalho ainda integrou a equipe de transição como parte do grupo responsável pela área de infraestrutura.

Anúncios

Na manhã desta quinta-feira (22), o presidente eleito anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023 e confirmou outros que ainda não tinham sido divulgados oficialmente.

Em pronunciamento, Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, vão se reunir ainda hoje após o almoço e os últimos nomes devem ser definidos e divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política