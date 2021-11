Quem é Parag Agrawal, novo CEO do Twitter e substituto de Jack Dorsey

Divulgação/Twitter Parag Agrawal, novo CEO do Twitter

Parag Agrawal é o novo CEO do Twitter depois que Jack Dorsey anunciou sua saída da empresa nesta segunda-feira (29). De acordo com Dorsey, Agrawal já assumiu o cargo de liderança e contará com sua ajuda na transição.

Desde 2017, Agrawal ocupava o cargo de diretor de tecnologia da rede social. O executivo indiano-americano entrou no Twitter em 2011 no cargo de engenheiro de software. Recentemente, era responsável por liderar a estratégia técnica da empresa.

Antes de entrar no Twitter, Agrawal já havia ocupado cargos em empresas de tecnologia como Yahoo e Microsoft. Ele é doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Stanford.

Ao nomear o colega, Dorsey não poupou elogios. “O conselho executou um processo rigoroso considerando todas as opções e Parag foi nomeado por unanimidade. Ele tem sido minha escolha há algum tempo, dado o quão profundamente ele entende a empresa e suas necessidades. Parag está por trás de todas as decisões críticas que ajudaram a transformar esta empresa. Ele é curioso, investigador, racional, criativo, exigente, autoconsciente e humilde. Ele lidera com o coração e a alma e é alguém com quem aprendo diariamente. Minha confiança nele como nosso CEO é profunda”, declarou o co-fundador do Twitter.

Agrawal publicou um tuíte nesta segunda-feira agradecendo Dorsey. “Agradeço profundamente Jack e toda a nossa equipe. Obrigado a todos pela confiança e apoio”, escreveu.