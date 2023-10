Quem é o padre que pediu dispensa da igreja após engravidar mulher

Ferdinando Henrique Pavan Rubio tem 41 anos e estava afastado das funções clericais desde setembro, quando descobriu que vai ser pai

Ferdinando Henrique Pavan Rubio tem 41 anos e era um dos líderes espirituais da Paróquia Santa Luzia, no bairro São Joaquim, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, desde janeiro de 2023. Ele estava afastado das suas funções clericais e de celibato (abstinência sexual) desde setembro.

De acordo com a Diocese de Franca, o pedido de dispensa partiu do próprio padre, que descobriu que vai ser pai. O silêncio impera na cidade, onde as pessoas evitam falar sobre o assunto. Ferdinando Henrique Pavan Rubio também não se manifestou em público desde o seu afastamento das funções clericais.

Ele é natural de São José da Bela Vista, no interior de São Paulo, e foi ordenado padre há oito anos. Antes, ele passou pelas paróquias São Pedro, no bairro Vila Europa, e Santa Gianna, em Franca, e também foi reitor do Seminário Propedêutico.

Ferdinando deve recorrer agora ao Vaticano para validar a sua dispensa. De acordo com o Direito Canônico, que coordena a Igreja Católica, nenhum padre pode ter relacionamentos amorosos e nem se casar. A prática existe, pelo menos, desde o século 11. Na história contemporânea, foi reafirmado pelo Papa Pio XII (1939-1958) e no Concílio Vaticano, em 1965.

Em nota assinada pelo bispo Dom Paulo Roberto Beloto, a Diocese de Franca explicou o motivo da dispensa e as orientações necessárias.

“A causa foi o envolvimento com uma pessoa, que resultou numa gravidez. A igreja orienta que o sacerdote assuma a sua obrigação de paternidade”.