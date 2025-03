Quem é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro 2025?

O Campeonato começa no sábado, 29 de março de 2025 e promete ser um dos mais disputados de sempre. Ao longo das 38 rodadas do Brasileirão, temos uma mão cheia de sérios candidatos a suceder ao surpreendente Botafogo, que também acabou sendo o campeão da Copa Libertadores no último ano.

Vamos dar a largada para mais uma temporada do Campeonato Brasileiro edição de 2025 e assim definir quem é, antes do começo da época, o principal favorito desta edição, se é que seja possível definir apenas um. Como todos sabem, a Série A brasileira é um dos campeonatos mais difíceis do planeta.

Sobre os dois últimos campeões

O atual campeã, Botafogo, conseguiu frear o ímpeto do Palmeiras de Abel Ferreira que havia conquistado as duas temporadas anteriores e que por muito pouco, não conseguiu levar o tricampeonato. O Verdão acabou levando a disputa até as últimas rodadas do campeonato de 2024, onde inclusive a decisão ficou (quase) definida no confronto direto.

Para esta nova época, com muitas mudanças em todas as equipes para um novo ciclo que se inicia, o Botafogo acabou levando a pior ao perder peças muito importantes. Destacamos o atacante Luiz Henrique, que foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro, além do técnico Artur Jorge que fez uma temporada brilhante conquistando também a Copa Libertadores da América, como já afirmamos anteriormente.

Por seu lado, o Palmeiras, que terminou na vice-colocação, buscou muitos reforços para melhorar ainda mais o seu elenco que o técnico Abel Ferreira com a chegada de reforços importantes como Paulinho, Vítor Roque e alguns outros atletas interessantes. Será sem dúvida um dos principais candidatos ao título, sendo muito difícil ao Fogão repetir a temporada histórica que conseguiu em 2024.

Mas quem é o grande favorito?

Segundo casas de apostas conceituadas como a Betano ou a Betclic, por exemplo, nenhum dos dois campeões é o principal favorito, como é possível conferir nas cotações para apostar no futuro campeão brasileiro. Contudo, Palmeiras é o segundo favorito, e o Botafogo fecha o pódio dos principais candidatos.

Segundo as casas de apostas, o Flamengo treinado por Filipe Luís é o grande favorito ao título desta temporada, ligeiramente preferido ao Palmeiras de Abel Ferreira. Isso se não se deve apenas à vontade do clube de voltar a ser o melhor time brasileiro do país, abordando claramente esta temporada com a disputa do Brasileirão como prioridade, mas também a outros fatores.

Com grandes jogadores, e sendo a equipe que mais cedeu jogadores para os recentes jogos das seleções em março, o Flamengo ainda tem o reforço mais do que importante do técnico Filipe Luís. O ex-jogador do clube, que é técnico há pouco mais de 1 ano, já conseguiu números incríveis e desde que assumiu detém apenas uma única derrota e mais de 30 partidas.

Pela qualidade do seu elenco, um bom treinador, um projeto coerente e a conquista recente do Cariocão, o Flamengo é apontado como o grande favorito. Porém, o Palmeiras tem tudo para contrariar a equipe e aconselhamos a quem queira apostar no campeão a proteger sua aposta. Para isso, saiba qual é o código promocional Betclic.pt para se beneficiar do melhor bônus e apostar sem correr muitos riscos.

Os destaques no início do ano de 2025

Depois do final dos campeonatos estaduais do Brasil, chamou bastante atenção principalmente o domínio de algumas equipes e que sem dúvidas aparecem forte nessa disputa. Pois talvez não sejam apenas as três equipes mencionadas acima que vão lutar pelo troféu.

No Sul, o Internacional conseguiu voltar a ser campeão do Estadual após alguns anos no duelo contra seu grande rival Grêmio, com um bom domínio nas duas partidas para erguer seu primeiro título sob comando do técnico Roger Machado. O técnico que já havia terminado a temporada passada em alta com uma grande recuperação no Campeonato que ainda por cima levou o time até a Libertadores da América.

Em Minas, o Atlético Mineiro que não terminou o ano de 2024 muito bem com a perda de dois títulos importantes como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, fez mudanças pontuais no elenco e trouxe mais uma vez o técnico Cuca para comandar o time. Em todo o caso, o time começou esta temporada já com o título do Campeonato Mineiro sem dificuldades e com grande domínio.

No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense conseguiram protagonizar dois grandes jogos mesmo com a diferença de elenco e pelas formas de jogar sob comando do técnico Filipe Luís e Mano Menezes, respectivamente, que surpreenderam principalmente pelo jogo ofensivo que as duas equipes adotaram até chegar à decisão.

Em São Paulo, Corinthians cresceu bastante no ano, apesar de ter ficado pelo caminho na pré-Libertador. Acabou, no entanto, de vencer o Paulistão frente ao poderoso Palmeiras, o, que acaba sendo um incentivo importante. O Corinthians pode agora focar no Brasileirão para confirmar que está de regresso ao primeiro plano do futebol brasileiro.