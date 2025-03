Quem é o cantor que morreu afogado no Rio São Francisco

Uma das inspirações do cantor era o próprio pai, João Nilson. O pai não chegou a se profissionalizar, cantava em casa com a família, e Rafa Diniz falava que iria realizar o sonho do pai de ser cantor, relata o produtor musical Jhonny Silva, conhecido como ‘GG da mídia’.

Rafa Diniz era mais conhecido na região de Petrolina e no interior da Bahia. O produtor Jhonny acredita que este EP traria uma nova perspectiva para a carreira do cantor, já que as músicas novas já estavam sendo bem recebidas por outros estados, como Maranhã e Ceará. “A virada de chave era esse EP” , lamenta o produtor.

Nesta sexta-feira (21), ele estava na Ilha do Fogo, localizada entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), estudando o cenário para a gravação do seu primeiro EP visual “Resenha na Ilha”, que aconteceria no domingo (23), quando se afogou.

Para o produtor e amigo, o que mais se destacava no cantor, além do seu talento e voz, era a relação com o público. “Ele saía do palco, ia na mesa brincar com as pessoas, cantava com os aniversariantes, era pura alegria”.