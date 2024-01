Quem é Nikki Haley, única rival de Trump nas primárias dos EUA

Reprodução/X/@NikkiHaley – 21.01.2024 Nikki Haley, pré-candidata à presidência dos EUA pelo Partido Republicano

Com a desistência de Ron DeSantis nesse domingo (21), a republicana Nikki Haley passou a ser a principal oponente de Donald Trump na disputa pela candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.

Conhecida por posições mais moderadas, embora siga conservadora – característica do Partido Republicano –, a ex-embaixadora dos EUA na ONU vem acenando aos eleitores moderados e indecisos que o radicalismo de Trump é problemático.

Haley afirmou que não considera a possibilidade de formar chapa com o ex-presidente. “A preocupação que tenho é – não estou dizendo nada depreciativo – que quando você está lidando com as pressões de uma presidência, não podemos ter outra pessoa que questionamos se está mentalmente apta”, disse durante comício nessa sexta-feira (19), comparando o republicano ao atual presidente democrata, Joe Biden.

Quem é Nikki Haley?

Nascida em Bamberg, na Carolina do Sul, Nikki Haley, de 51 anos, é filha de imigrantes da Índia, e já abordou durante a campanha as discriminações que sua família enfrentou. Formada em Contabilidade na Clemson University em 1994, Haley ajudou a expandir o negócio dos pais.

Ela assumiu cargos de liderança em diversas organizações empresariais antes de conquistar uma cadeira na legislatura da Carolina do Sul em 2004. Casada e mãe de dois filhos, Haley foi eleita, em 2010, governadora da Carolina do Sul, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo no estado.

Em 2015, Haley recebeu atenção nacional após assinar o projeto de lei que removia a bandeira confederada do Capitólio do estado da Carolina do Sul, depois do assassinato de nove pessoas negras pelo supremacista branco Dylann Roof.

Rivalidade com Trump

Nikki Haley apoiou vários rivais de Trump na disputa pela indicação presidencial republicana de 2016. Nesta campanha, Haley vem tentando se mostrar como a candidata mais preparada em política externa, demonstrando apoio à Ucrânia no conflito contra a Rússia e uma posição dura em relação à China – temas secundários na campanha de Donald Trump.

Desde que saiu do governo Trump em 2018, quando deixou o cargo de embaixadora da ONU, Haley teve um relacionamento conturbado com o ex-presidente, criticando-o publicamente após os ataques ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Na atual campanha, Haley dificilmente aborda o temperamento e o caráter de Trump.

Nas prévias de Iowa, no dia 15 de janeiro, Nikki Haley ficou em terceiro lugar, atrás de Ron DeSantis e Donald Trump. DeSantis, atual governador da Flórida, desistiu da candidatura e anunciou apoio a Trump. Haley mantém sua aposta na próxima votação das primárias, que ocorre nesta terça-feira (23) em New Hampshire.

Fonte: Internacional