Quem é Jean do 18, criminoso que fugiu da cadeia em Bangu, no RJ

Jean Carlos Nascimento dos Santos , mais conhecido como Jean do 18 , é um dos líderes de uma das facções mais perigosas do Rio de Janeiro. Ele fugiu da Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Gericinó, em Bangu, no último domingo (28). O criminoso estava preso há seis anos.

Jean lidera o tráfico no Morro do Dezoito, na zona norte da capital fluminense. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele faz parte da facção que comanda desde 2006. Por conta das atuações criminosas, o traficante foi condenado ou é réu a processos em mais de 20 casos, boa parte por assalto com violência ou tráfico de drogas.

Ele também responde ao inquérito do assassinato do advogado Roberto Rodrigues, que trabalhava como defensor do grupo do crime.

Outro crime que chocou o Rio de Janeiro foi o assalto de Jean com outros bandidos em uma empresa que possuía um cofre. Eles levaram pertences do gerente, de funcionários e de um cliente. Todos os criminosos estavam com pistolas e desferiram coronhadas. Em 2013, a Justiça condenou o traficante.

Jean também ficou conhecido por roubar veículos em bairros que ficam perto do morro que é chefe do tráfico. Ele gosta de desfilar os automóveis com suas armas e fuzis.

O traficante iniciou como um “operário” do crime organizado, mas rapidamente cresceu no grupo. Tornou-se “gerente” do bando no Complexo da Lemos de Brito, que faz parte do Morro do Dezoito.

Com o tempo, conquistou a confiança do grupo e foi subindo na hierarquia da quadrilha até virar o principal líder. Ele é responsável por determinar e coordenar as ações do grupo.

Jean e os crimes de assassinatos

Em 2013, Jean comandou uma invasão ao Fórum de Bangu, segundo investigações da Justiça. Ele tinha como objetivo retirar comparsas que estavam em audiência. Durante o ato, uma criança de apenas oito anos e um policial militar morreram na troca de tiros. Outro PM e uma idosa ficaram feridos.

Em 2016, o traficante foi indiciado pelo assassinato de Roberto Rodrigues, que morreu um ano antes. Ele tinha recebido pelo grupo de Jean para defendê-los em uma investigação por tráfico de drogas. Só que a Justiça prendeu os bandidos e a quadrilha resolveu assassinar o advogado.

