Quem é general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, novo comandante do Exército

Exército Brasileiro/ Divulgação O novo comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

O comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, foi demitido do cargo neste sábado (21) e será substituído pelo chefe do Comando Militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

A decisão ocorreu após Arruda ter participado, na sexta-feira (20), de uma reunião no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente da República, Lula; do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; e dos comandantes da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno.

O encontro foi a primeira reunião do presidente com os comandantes das Forças Armadas após o chefe do Executivo defender punição para militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Quem é Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva

Tomás Miguel Ribeiro Paiva tem 63 anos e é natural de São Paulo. Seu cargo anterior, antes do comando do Exército, foi o de comandante militar do Sudeste, função que assumiu em 2021 ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Antes, em 2019, Paiva assumiu o posto de general de Exército, o mais alto da carreira militar, e passou a integrar o Alto Comando do Exército. O general iniciou sua carreira militar em 1975, quando entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo.

Atuou em misssão do Exército no Haiti e foi comandante da Força de Pacificação da Operação Arcanjo VI, nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, no ano de 2012.

Foi ajudante de Ordens do Presidente da República e Assessor Militar do Brasil, junto ao Exército do Equador, além de ter chefiado o Gabinete do Comandante do Exército, em Brasília, e comandado a 5ª Divisão de Exército, em Curitiba (PR).

Paiva ainda foi instrutor do Curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras e subcomandante da Companhia de Precursores Paraquedista.





Fonte: IG Nacional