Quem é a “peladona do blazer” que trabalha como dentista e atriz pornô

Luna Oliveira, 32 anos, consolidou o seu nome no universo da produção pornográfica como atriz de filmes eróticos e conquistou patrimônio

A mulher que protagonizou um show de striptease, no Cruzeiro, durante o Carnaval foi ouvida por policiais da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). Ela assinou um termo circunstanciado de ato obsceno e foi liberada. No entanto, quem é morena tatuada que viralizou nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, usando apenas um blazer? A coluna descobriu que a desinibida é Luna Oliveira, 32 anos. Formada em odontologia, ela divide o tempo entre os atendimentos clínicos e a produção de conteúdo adulto, considerado por ela um hobby.

Luna contou que consolidou o seu nome no universo pornográfico como atriz de filmes eróticos e conquistou patrimônio e independência financeira. “Quando tive condições, passei a cursar faculdade e me formei cirurgiã-dentista em 5 de fevereiro deste ano. Atualmente, mantenho dois perfis nas redes sociais, um sobre o meu trabalho como dentista e outro voltado para o público adulto. Sobre o vídeo gravado na rua, perto da delegacia, não imaginei que fosse ter tanta repercussão e ocorreu por volta de 1h30 da manhã. Não tinham crianças na rua ou algo parecido”, defendeu-se.

A dentista, dona de imóveis em áreas nobres do DF e carros de luxo, afirmou que o ramo do sexo deu a ela tudo que o dinheiro podia comprar. “Mas nem sempre foi assim. Nasci em uma família muito pobre e morei no Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do DF. Nunca conheci meu pai e perdi minha mãe aos 14 anos. Trabalhei com transporte clandestino de passageiros, vendi água na rodoviária e sequer tive chance, naquela época, de fazer ensino médio”, contou.