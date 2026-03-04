Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue internada.

Vítima de um atentado no velório da própria mãe, em Baependi (MG), Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Regional do Sul de Minas, em Varginha (MG). Ela foi atingida por três tiros na coluna e nas coxas e seu estado é regular, segundo o último boletim divulgado pela unidade de saúde.

A vítima mora no Rio de Janeiro e estava em Baependi em decorrência do falecimento da sua mãe. O crime, que aconteceu na sexta-feira (27), na frente da Igreja Matriz, no centro da cidade, foi filmado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o cortejo fúnebre seguindo pela rua, quando uma moto avança sobre as pessoas e para ao lado da mulher. A pessoa que está na garupa atira à queima-roupa várias vezes (veja vídeo abaixo).

Amanda é produtora de conteúdo adulto e tem uma conta em uma plataforma nacional por assinatura. Em suas redes sociais, ela se descreve como “feita de cicatrizes e gratidão”.

Ela costuma compartilhar sua rotina na academia e com sua cachorra pit bull, e fotos de poses sensuais.

Em dezembro do ano passado, ela postou um vídeo com sua mãe, que usava uma cânula nasal, agradecendo a oportunidade de passar mais um Natal com ela.