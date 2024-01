Foto: Reprodução Quem é a menina que bateu recorde mundial ao subir o Evereste aos 4 anos de idade?

A pequena Zara, de apenas 4 anos de idade bateu um record mundial ao subir o Evereste. Ela percorreu mais de 270 quilómetros até chegar ao acampamento base do Monte Evereste (localizado a mais de 5.300 metros de altitude). A criança teve companhia do pai e do irmão, de sete anos.

As fotografias mostram a alegria da criança ao lado do irmão mais velho, ao longo do percurso. Tanto Zara como o irmão possuem nacionalidade canadiana e checa, mas vivem ne Malásia. O pai, David Šifra, ainda não entende como a filha conseguiu alcançar este feito.

“Não houve problemas durante a caminhada, a aclimatização foi acima da média. Graças à sua boa condição física, a pequena Zara até chegou a ultrapassar, com algumas exceções, centenas de outros caminhantes”, disse o pai para o jornal britânico Metro.

O recorde

A pequena de 4 anos, superou a Prisha Lokesh Nikajoo, uma criança de cinco anos que havia alcançado o acampamento base do Monte Evereste em 2023 e era até então a recordista.

O pai reforça que a educação incomum da filha na Malásia foi um importante fator neste percurso. Durante a caminhada, o pai monitorizou regularmente a saturação de oxigénio no sangue dos filhos.

A subida ao Monte Evereste é um esforço enorme para o corpo, podendo causar problemas de saúde associados com a rápida redução de oxigénio e pressão atmosférica. Os sintomas costumam surgir entre seis e 24 horas.

O Evereste é considerado o topo do mundo, sendo a montanha mais alta do planeta Terra formada há 60 milhões de anos e fica localizado no continente asiático, na Cordilheira do Himalaia, entre o Tibete e o Nepal.

