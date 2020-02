Quem deve sair? Hadson e Felipe Prior dividem Paredão no “BBB 20”

O paredão deste domingo (8) foi formado por Hadson e Felipe. A líder da semana, Gabriela, indicou Hadson e 10 pessoas da casa mandaram Felipe Prior para a berlinda sob a justificativa do machismo do brother.

Reprodução/Globo Felipe Prior e Hadson





Vitor Hugo, foi o segundo mais votado, mas conseguiu se livrar do paredão do tira-teima contra Felipe Prior no final do “BBB 20”.