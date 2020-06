Queiroz ligou para a filha ao ser preso e pediu para “avisar a mãe” foragida

Um homem de 50 anos foi encontrado morto nessa quinta-feira no Bairro Vila Ideal, em Ibirité, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O rapaz era acusado de estuprar a filha de seis anos. A Polícia Militar (PM) suspeita que a execução foi uma tentativa de fazer “justiça com as próprias mãos”.

Relatos dão conta de que o rapaz estava dormindo em casa, quando duas pessoas teriam tocado o interfone da residência e pedido água. O homem teria aberto o portão e possibilitado a rápida captura, que não foi notada a princípio pela esposa. Ela acionou a PM, e o corpo foi encontrado na Rua Água de Minas, com marcas de perfurações por tiros de arma de fogo.

A mãe, o tio e a própria criança abusada confirmaram a ação por parte do homem. A criança foi levada a um hospital da cidade, que inicialmente não encontrou indícios de abuso sexual, enquanto o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte pelo carro fúnebre. O Conselho Tutelar e a perícia também estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

(*MSN)