Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em São Paulo

Reprodução/Instagram Queiroz e Flávio Bolsonaro

O ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro (Republicanos), Fabrício Queiroz, foi preso na manhã desta quinta-feira (18) na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.

Fabrício estava na casa do advogado de Flávio e foi preso por causa de mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça do Rio de Janeiro em mais uma investigação sobre as rachadinhas da Alerj. Ele é suspeito de movimentar de forma suspeita R$ 1,2 milhão em na própria conta, dinheiro que pode ter sido desviado de dentro do gabinete.

O policial militar aposentado não teria demonstrado reação à prisão. Após ser preso, por volta das 6h, ele foi encaminhado de carro até à sede da Polícia Civil de São Paulo, onde deve passar por exames.

