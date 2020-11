Redação Queens of The Stone Age apresentará show inédito em seu canal no YouTube

De acordo com o The New Musical Express , a banda Queens of The Stone Age realizará um show ao vivo em seu canal oficial no YouTube nesta sexta-feira (13) em homenagem às vitmas do ataque terrorista ocorrido em 13 de novembro de 2015 no Bataclan em Paris, quando um atirador entrou no local e disparou contra o público, matando 89 pessoas.

Josh Homme, frontman do Queens of The Stone Age , também era parte do Eagles of Death Metal, que se apresentava no Bataclan naquele dia. Contudo, ele não estava presente.

Na transmissão ao vivo, os fãs poderão realizar doações para o Nick Alexander Memorial Trust , para a instituição de caridade Life por Paris e para o Hospital Infantil de Hobart, na Tasmânia.