Queen: o dia em que Adam Lambert quase foi reprovado com “Bohemian Rhapsody”

Divulgação Diretor Goiabinha faz tatuagem em homenagem a Gugu





Walter Wanderley, o diretor Goiabinha, que por anos trabalhou com Gugu Liberato, resolveu fazer uma segunda homenagem ao saudoso apresentador .

Amigo de longa data do Gugu, Goiabinha já tem tatuado em seu peito o rosto do comunicador. Agora, além de aderir a campanha de incentivo à doação de órgãos criada pela família do Gugu para homenageá-lo, o diretor de TV resolveu tatuar o nome da campanha #GuguVive em seu braço.

O desenho conta ainda com a frase “doador de órgãos”.

