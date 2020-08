Queen lançará primeiro álbum ao vivo com Adam Lambert

O Queen realizou inúmeras apresentações ao redor do mundo com Adam Lambert nos vocais. Agora, a banda que conta com os integrantes clássicos, Brian May e Roger Taylor, anunciou o lançamento daquele que será o primeiro álbum ao vivo com Lambert como frontman.

Divulgação/Universal Music/EMI Queen





Queen + Adam Lambert Live Around the World chegará ao mercado musical no dia 2 de outubro pela Universal Music, via EMI, nos formatos DVD, Blu-Ray e Vinil. O álbum, que já está em pré-save no Spotify, também estará disponível nas plataformas digitais.

Desde a primeira aparição juntos em 2009, quando Brian May e Roger Taylor apareceram como convidados no final da oitava temporada do American Idol em que Adam Lambert era um dos competidores, a combinação Queen + Adam Lambert foi se tornando cada vez mais forte.

Em sua turnê mais recente na Oceania, eles atraíram mais de 60 mil pessoas em um concerto no estádio ANZ em Sydney, na Austrália. Até agora, a atual formação do Queen se apresentou para uma audiência mundial de aproximadamente 4 milhões de pessoas.

Queen + Adam Lambert Live Around the World apresenta uma compilação de grandes momentos da banda em suas turnês, todos selecionados por Taylor, May e Lambert em mais de 200 concertos em que eles se apresentaram.

Confira o tracklist completo do álbum:

1. Tear It Up (O2 Arena, London, UK, 2018)

2. Now I’m Here (Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014)

3. Another One Bites The Dust (Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014)

4. Fat Bottomed Girls (American Airlines Center, Dallas, USA, 2019)

5. Don’t Stop Me Now (Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016)

6. I Want To Break Free (Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016)

7. Somebody to Love (Isle of Wight Festival, UK, 2016)

8. Love Kills – The Balled (iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014)

9. I Was Born To Love You (Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014)

10. Under Pressure (Global Citizen Festival, New York, USA, 2019)

11. Who Wants To Live Forever (Isle of Wight Festival, UK, 2016)

12. The Show Must Go On (O2 Arena, London, UK, 2018)

13. Love Of My Life (O2 Arena, London, UK, 2018)

14. Bohemian Rhapsody (Fire Fight Australia, Sydney, Australia, 2020)

15. Radio Ga Ga (Fire Fight Australia, Sydney, Australia, 2020)

16. Ay-Ohs (Fire Fight Australia, Sydney, Australia, 2020)

17. Hammer To Fall (Fire Fight Australia, Sydney, Australia, 2020)

18. Crazy Little Thing Called Love (Fire Fight Australia, Sydney, Australia, 2020)

19. We Will Rock You (Fire Fight Australia, Sydney, Australia, 2020)

20. We Are The Champions (Fire Fight Australia, Sydney, Australia, 2020)