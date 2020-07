Queda nas vendas fez carros ficarem mais em conta no mês

Divulgação Honda CRF 2021: modelo passa a contar com novos ajustes para ter melhor desempenho nas mais variadas circunstâncias

A Honda revelou no exterior a linha 2021 da CRF 450R, modelo criado pela marca japonesa para uso em competições de motocross e que estreia trazendo várias modificações mecânicas.

De acordo com a marca japonesa, apenas as rodas (21″ na dianteira e 19″ na traseira), alguns componentes eletrônicos e os principais componentes do motor (monocilíndrico de 449,7 cc com refrigeração a líquido) são os mesmos usados na linha anterior. Todo o restante da Honda CRF 2021 foi modificado para melhorar o desempenho em curvas e o rendimento em baixas e médias rotações.

A começar pela parte estrutural: a CRF 450R ganhou novos quadro e braço oscilante da suspensão traseira. Já a suspensão, da Showa , ganhou garfos com curso mais longo na dianteira e foi recalibrada na traseira para melhorar a absorção de impactos. As molas também passaram a ser feitas em uma liga de aço mais leve, com o objetivo de economizar 200g de peso.

No conjunto mecânico, além de criar uma nova tampa de válvulas em magnésio para o motor, a Honda adotou novos corpo de borboleta, descompressor, caixa de filtro de ar de maior capacidade, além de um escapamento com saída simples. Até o ângulo do injetor de combustível foi alterado (de 30° para 60°).

Para finalizar, a Honda adotou uma embreagem de acionamento hidráulico, mais eficiente e com acionamento 10% mais leve. Na parte eletrônica, a CRF 450R segue com o sistema HSTC incorporado na linha 2020, que conta com três opções de ajuste para minimizar o deslizamento da roda traseira em situação de forte aceleração. A diferença agora fica por conta do novo botão de comando do sistema do modelo cross .

Com as modificações, o entre-eixos da Honda CRF 450R foi ligeiramente encurtado (de 1,482 m para 1,481 m), enquanto a altura livre para o solo aumentou 8 mm, para 33,6 cm. Já o conjunto ficou 2 kg mais leve e agora tem um peso seco de 105,8 kg.