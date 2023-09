Queda de cabelo: conheça três doenças que afetam os seus fios

Tricologista destaca que fatores internos e externos podem causar a queda de cabelos. A alopecia é o motivo mais comum para as falhas

O cabelo é uma parte importante da autoestima e da identidade de cada um. Porém, quando fios caem e falhas começam a aparecer, o problema pode ir além da estética: uma série de condições, que vão de couro do cabelo muito oleoso até câncer, podem causar a queda capilar.

“Má nutrição associada à baixa ingestão de minerais e vitaminas essenciais para o bulbo capilar e fatores genéticos também podem causar a perda de fios”, aponta o tricologista Julio Pierezan, membro da Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC).

Ao perceber a queda além do normal, a indicação é procurar um dermatologista para investigar as causas do problema.

Confira algumas doenças quem podem estar associadas à queda de cabelo:

1. Alopecia

O motivo mais comum para a queda capilar é a alopecia, também conhecida como calvície. Pierezan explica que a condição é dividida em alguns tipos, mas os principais são alopecia areata e a androgenética.

“A areata é perda de fios em tufos, enquanto a androgenética é caracterizada pela miniaturização progressiva do fio de cabelo. As principais causas para as alopecias são fatores genéticos e hormonais. No entanto, motivos externos, como estresse e condições da tireoide, também podem desencadear a calvície”, destaca Pierezan.

O tratamento para alopécia inclui a administração de remédios orais ou tópicos, ou uso de lasers, luz violeta, microinfusão de medicamentos na pele, mesoterapia e ledterapia. “Nos casos em que as falhas são visíveis, o mais indicado é o transplante capilar”, afirma o tricologista.

2. Câncer

Manchas vermelhas ou roxas no couro cabeludo ou na linha do cabelo podem indicar um tipo raro, porém grave, de câncer nos vasos sanguíneos — o angiossarcoma. O tumor se forma nas camadas internas dos vasos sanguíneos e linfáticos.

Ele pode surgir em várias partes do corpo, mas é mais comum na pele do couro cabeludo, cabeça ou pescoço. Normalmente, o angiossarcoma se manifesta como caroços ou manchas, mas também pode causar queda capilar.

“Se não houver dano no folículo piloso, responsável pela produção e crescimento de pelo, os fios podem voltar a crescer após o tratamento da doença”, explica Pierezan.

3. Parkinson

O tricologista conta que o estresse emocional e físico do Parkinson pode induzir a queda capilar, e os remédios usados no tratamento da doença também podem desencadear o problema.