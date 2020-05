Queda de avião deixa quatro mortos; aeronave levava paciente com Covid-19

Reprodução/Redes Sociais Aeronave caiu na noite desta sexta-feira na serra da Ibiapaba, no Ceará

Quatro pessoas morreram após um avião de pequeno porte, que levava um paciente com Covid-19 para Teresina, no Piauí, cair na Serra de São Benedito, município da Região da Ibiapaba, no Interior do Ceará, na noite desta sexta-feira (15). Na queda, o avião pegou fogo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Sobral, as vítimas seriam o piloto, um médico que contraiu a Covid-19, identificado como Pedro José Ferreira de Meneses, outro médico e uma enfermeira. A corporação informou que o acidente teria ocorrido por volta das 19h.

Ainde de acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião pousou no município com o piloto, um médico e uma enfermeira para auxiliar na transferência. Conforme o Tenente-coronel Moraes, a aeronave decolou de Teresina e buscou o paciente em Sobral.

O médico fretou a aeronave para poder ficar perto da família. Pedro era um pneumologista piauiense com atuação no Ceará.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Sobral, coronel Roberto Moraes, informou ainda que a região é serrana de difícil acesso e que moradores informaram que havia mau tempo durante o acidente.

Em nota, a empresa Top Line confirmou a queda do avião de sua propriedade, e informou que recebeu informações sobre o acidente no início da noite.

Veja a íntegra da nota:

“É com pesar que a Top Line Táxi Aéreo informa sobre o lamentável acidente com a aeronave bimotor PT- RMN, ocorrido na cidade de São Benedito Ceará, no início da noite desta sexta-feira, 15.05.

A aeronave envolvida prestava serviços de UTI aérea e na ocasião fazia a rota Teresina -Sobral -Teresina. A aeronave inicialmente partiu de Teresina com destino à cidade de Sobral-CE, com posterior retorno a Teresina. Na aeronave estavam o piloto e mais 3 passageiros.

A empresa Top Line Táxi Aéreo informa ainda que imediatamente após receber a notícia, encaminhou uma equipe até o local e acionou os órgãos competentes para que as primeiras providências pudessem ser tomadas.

O compromisso, neste momento de profunda tristeza, é de confortar os familiares, garantir que sejam asseguradas todas as medidas e protocolos investigativos em relação à causa do acidente, bem como transparência nas informações”.