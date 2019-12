Quebrou e não tem dinheiro para consertar? 6 gambiarras bem doidas vistas por aí

Presente de Natal pode ser motivo de confusão em muitas famílias. Um exemplo disso é um relato anônimo no Reddit de uma mulher que enfrentou a constrangedora situação de ver o marido ganhar dos pais um álbum com fotos da ex.

Leia também: Mulher planeja vingança contra noiva “bridezilla” que vai se casar com seu ex

arrow-options shutterstock O marido ganhou um álbum que inclui fotos da ex-namorada e a esposa ficou furiosa

“Meu marido recebeu um presente bonito dos seus pais: um álbum de fotos contando sua história desde pequeno. Muito emocionante… Exceto por um pequeno detalhe. Só apareço em uma dessas fotos – uma foto com quatro pessoas em que meu rosto nem é visível”, começa o relato.

Casa com o marido há sete anos, ela fala que entende que o foco do presente era ele e sua família. Porém, quem também aparecia nas imagens com frequência era a ex-namorada do homem. Inclusive, havia até uma foto dela sozinha.

Leia também: Mãe luta e consegue cirurgia de redesignação para filha trans

“Entendo que ela faz parte da história dele e eu não tenho ciúmes”, explica. No entanto, ela se sentiu incomodada de não ser lembrada. “Eu analisei página por página e, francamente, eu fiquei totalmente envergonhada quando virei a última página e descobri que eu não estava em nenhuma das fotos”, diz.

Apesar de ter ficado furiosa e constrangida, ela não comentou nada com os sogros, pois eles “sempre foram muito gentis”. Em relação ao marido, a mulher diz que ele está até agora buscando uma justificativa para o que aconteceu.

Sem saber o que fazer, ela pede ajuda aos usuários. Nas respostas, é unânime a opinião de que ela está certa em se sentir ofendida e que o presente foi mal intencionado. “Quem colocaria uma foto só da ex de alguém e não da esposa? Isso me parece maldoso”, escreveu uma pessoa.

Leia também: Duas mães e um pai: trisal tem seis filhos e revela detalhes do poliamor

“Seu marido precisa resolver isso. Incluir a foto de uma ex-namorada e não uma única foto de sua esposa de sete anos não é um acidente”, completa outra.