Quebra de contrato com Sikêra Jr. custa R$ 38 milhões para ‘RedeTV!’, diz site

Reprodução Sikêra Jr





O apresentador Sikêra Jr., que recentemente chamou os gays de “raça desgraçada” durante o programa “Alerta Nacional”, tem uma multa contratual de R$ 38 milhões a receber caso a “RedeTV!” resolva romper a parceria de trabalho. A informação é do site Notícias da TV.

Após a fala homofóbica, Sikêra Jr. gerou uma crise interna na emissora, que perdeu quase 40 patrocinadores. A RedeTV! também viu a apresentadora Nathalia Arcuri pedir demissão por não concordar com a postura de Sikêr a.





Segundo o Notícias da TV, Sikêra ganha R$ 6 milhões por ano (R$ 500 mil por mês) e a multa contratual consiste em R$ 20 milhões para quem optar pela rescisão, além de 50% dos salários até o fim do vínculo empregatício que vai até 2027.

“A parte que der causa à rescisão unilateral antecipada, ou à rescisão fundada por descumprimento, incorrerá em multa equivalente a R$ 20.000.000 (20 milhões de reais), reduzida proporcionalmente ao tempo restante para a vigência convencionada, além do pagamento de 50% do valor dos salários restantes”, diz trecho do contrato segundo o site.