‘Que vexame’, diz Gleisi Hoffmann sobre depoimento de Weintraub

A líder nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, comentou em seu Twitter sobre o depoimento que o ministro da educação, Abraham Weintraub, concedeu à Polícia Federal.

Weintraub prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (29) no inquérito das fake news. Porém, o ministro ficou em silêncio durante todo o depoimento e não respondeu a nenhuma pergunta feita.

Por meio do Twitter, Gleisi Hoffmann questionou o fato do ministro da educação não ter falado nada durante seu depoimento, diferentemente de como ele se portou na reunião ministerial, em que atacou ministros do STF.

“Que vexame! Weintraub ficou calado do início ao fim no depoimento a delegados da PF sobre as agressões que fez a ministros do STF. Cadê aquela valentia toda que vimos contra os ministros da Suprema Corte no vídeo da reunião ministerial?”, comentou Gleisi.

A seguir, confira a publicação na íntegra:

