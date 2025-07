Que tombo! | Menino ‘voa’ e cai em cima de telhado em acidente; vídeo

Apesar do susto, vítima teve ferimentos leves; bicicleta estava sem freio na hora da colisão

O que era para ser um passeio de bicicleta entre amigos virou um grande susto em Apucarana, no Paraná. Um menino de 11 anos perdeu o controle de uma bicicleta sem freio e caiu em cima do telhado de uma casa próxima à Sociedade Rural. O acidente aconteceu na última sexta-feira (11) e o vídeo da queda viralizou nas redes sociais. Apesar do susto, o menino teve somente um ralado no braço e recebeu atendimento médico.

O momento da queda foi flagrado por uma câmera de segurança que havia sido instalada há apenas uma hora. As imagens mostram o menino por pouco não despencando de uma altura significativa – confira vídeo abaixo:

Nicolas estava com amigos e havia trocado de bicicleta com um deles porque a sua tinha sido usada por seu irmão e estava com o banco muito alto, dificultando o passeio. A bicicleta do colega, porém, não tinha freio, o que contribuiu para a perda de controle.

Após o acidente, ele desmaiou e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nicolas foi encaminhado ao Hospital da Providência, onde passou por tomografia e raio-x. “Graças a Deus, foi só o susto”, disse sua mãe.

Segundo a genitora, se ele tivesse caído um pouco para o lado teria ferimentos graves – a altura lá é de 3 metros e tinham ferros com as pontas para cima.

VÍDEO: