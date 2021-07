Reprodução: Alto Astral Que susto! Saiba quem é o seu signo nos filmes de terror

Uns preferem dramas e comédias românticas, já outros, preferem apostar em obras mais intensas e assustadoras, como os filmes de terror. Apesar de não serem todos que caem nos encantos desse gênero, ele possue um público fiel e significativo que acompanha com muita vontade cada susto nas telas do cinema .

No entanto, todos sabem que as produções de horror costumam ter personagens que são bastante típicos do gênero. Tem a pessoa que é a mais engraçada do grupo, aquele que não acredita em fantasmas e, claro, sempre tem o valentão.

Sendo assim, que tal preparar a pipoca é descobrir qual tipo de personagem é você nos filmes de terror com base no seu signo do Zodíaco?

Áries

O ariano é o único sobrevivente dos filmes de terror, principalmente se for o tipo de personagem que não tem medo de enfrentar o perigo e tem muito sangue nos olhos! Esse signo também pode ser aquele que fica facilmente irritado com os colegas, por causa das atitudes mal pensadas que eles tomam ao longo do filme.

Touro

Mais lento que o taurino? Impossível! Esse signo é o personagem que demora para perceber o que está acontecendo. Sabe aquela pessoa que precisa dar de cara com o monstro para acreditar na existência dele? Então, essa pessoa é o taurino. Geralmente, é o personagem que deixa o público com raiva.

Gêmeos

Cativante e popular, o geminiano se destacaria em uma obra horripilante. Esse é o personagem feliz que fica sempre ao redor dos colegas. Pode ter o comportamento “maria vai com as outras”, mas no geral costuma ser gente boa. Porém, é o típico personagem que sempre tem um segredo para revelar.

Câncer

Esse é o personagem que não aceita que o grupo se divida para investigar um local. O canceriano é a pessoa que pensa no bem-estar de todos, por isso pode precisar tomar decisões difíceis que irão definir o rumo da narrativa. Câncer é o personagem que não descansa até ter certeza que o mal foi vencido.

Leão

O leonino tem várias habilidades e, com certeza, ele não deixará de expô-las no decorrer do filme. O signo terá vários momentos de êxito, porém, pode acreditar demais nas próprias habilidades e se dar mal no final.

Virgem

Você viu?

O virginiano é aquele que está vivendo numa boa quando, de repente, é atacado pelo vilão . Por trás sempre há um motivo, mas levará um tempo até o signo entender que está amaldiçoado. Isso porque durante boa parte do filme, Virgem ficará questionando o porquê isso estar acontecendo com ele.

Libra

O libriano desaparece já no começo do filme. É o personagem que foi no mercado e nunca mais foi visto. Por ser popular, o desaparecimento irá chamar a atenção do seu grupo de amigos e, assim, se dará início à aventura.

Escorpião

O personagem de Escorpião sempre surpreende no final. É o personagem que ninguém suspeitava que poderia estar por trás dos incidentes. Esse signo também pode interpretar o personagem que vai investigar o caso, reunindo evidências para chegar até o vilão a obra.

Sagitário

Sagitário é o personagem que anima a história, deixando-a mais agradável de assistir. Também é a pessoa que acredita muito nos amigos e, mesmo com bastante medo, encara os perigos.

Capricórnio

O capricorniano é o mais responsável e, por vezes, o mais chatinho de conviver. Esse signo pode representar a mãe, o pai ou alguma pessoa que tenha forte influência sobre os outros personagens da obra. No geral, Capricórnio tenta colocar limites e regras para impedir que as pessoas se metam em problemas.

Aquário

O aquariano tentará liderar do grupo, mas as suas ideias sempre são muito questionáveis. Aquário será o responsável pelos melhores planos de fuga, só que, por outro lado, pode propor coisas bastante arriscadas.

Peixes

Sabe aquele personagem que se dá mal no filme porque tentou ajudar alguém? Então, esse é o pisciano. Esse signo também têm chances de ser o personagem que é traído pela pessoa que ele mais confia. Esse tipo de situação gera revolta no público.

Fonte: João Bidu