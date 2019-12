Que micão! Relembre as maiores gafes dos famosos em 2019

O ano de 2019 foi marcado por muitos sucessos no mundo da música, tragédias, algumas perdas importantes no jornalismo e no entretenimento, pegação e várias brigas entre os famosos, Luana Piovani que o diga, né?! Mas as gafes também foram outro ponto que marcou este ano.

Por isso, o iG Gente separou as 10 gafes dos famosos que 2019 nunca irá esquecer.

1 – Repórter da Band se confunde e chama Michelle Bolsonaro de Michelle Obama

Repórter se confunde e chama Michelle Bolsonaro de Michelle Obama.





A repórter da Band News , Lana Canepa, cometeu uma gafe durante a cobertura da tragédia que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, e chamou a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, de Michelle Obama . O engano aconteceu na no dia 25 de janeiro.

2 – Susana Vieira sobre saída Leandro Hassum da Globo: ‘coitado’; veja o vídeo





Susana Vieira cometeu uma gafe nos bastidores da tradicional gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo , ao confundir o ator Otávio Müller com Leandro Hassum. Na ocasião ela disse: “Eu tô obedecendo as ordens do Hassum”, mas assim que percebeu o erro, Muller disse que não era Leandro Hassum e que o humorista não estava mais na Globo , eis que a veterana solta mais uma pérola: “mentira que ele mudou de canal? Coitado!”.

3 – Angélica cospe suco ao vivo

Angélica





Depois de passar um bom tempo na geladeira, Angélica participou do programa da Fátima Bernardes em novembro. Ao vivo, durante o programa, a apresentadora protagonizou uma cena inusitada ao tomar um suco de limão servido pela produção de Fátima Bernardes . Ao colocar a bebida na boca, a loira não aguentou e cuspiu.

4 – Em homenagem a Gugu, Faro pergunta da audiência

Rodrigo Faro





Depois da morte de Gugu Liberato , alguns programas se dedicaram para prestar suas homenagens para o apresentador e o de Rodrigo Faro foi um deles. Após relembrar vários momentos da carreira do colega de emissora, Faro chorou muito ao se despedir dos telespectadores, mas logo que o programa saiu do ar, o apresentador perguntou para sua equipe como estava a audiência do programa. Em seguida, os internautas disseram que o choro de Faro era tudo falsidade.

5 – Repórter desmaia em reportagem ao vivo

Cássia Carioca desmaia ao vivo





Durante uma transmissão ao vivo para o RJ1 no dia 16 deste mês, a repórter Cássia Carioca desmaiou enquanto entrevistava uma fonte para uma matéria sobre o andamento do comércio neste período de Natal por conta do calor, agora ela disse que sempre andará com um kit de primeiros socorros quando for para a rua.

6 – Preta Gil parabeniza Lucas Lucco por aborto de filho

Preta Gil





O cantor Lucas Lucco e a noiva, Lorena Carvalho, anunciaram em outubro que tinham sofrido um aborto espontâneo. Ela estava com apenas dez semanas de gravidez. No entanto, o que chamou a atenção nas redes sociais foi um comentário feito pela cantora Preta Gil que deve só ter visto a foto e parabenizou o casal. Os internautas não perdoaram e disse ram que foi uma grande “bola fora” por parte da cantora.

7 – Luan Santana recusa participar de Shallow Now

Paula Fernandes e Luan Santana





Paula Fernandes teve que interpretar os versos “Juntos e shallow now” sozinha no palco durante a gravação de seu novo DVD bem no Dia dos Namorados. Luan Santana , seu parceiro na adaptação nacional de Shallow, decidiu não participar da gravação do single bem na última hora. Hoje, os dois nem se falam mais.

8 – Atriz reclama de ausência de Ana Maria Braga no Mais Você

De férias, Ana Maria Braga não participou do "Mais Você" e deixou atriz decepcionada





A atriz Maria Zilda Bethlem foi a convidada especial, para falar sobre sua biografia, “A Caçadora de Amor”. Mas, ao dar de cara com Patrícia e Fabrício, ela não escondeu a decepção por não conversar com Ana Maria Braga : “Confesso que fiquei um pouco frustrada de não encontrar a Ana aqui hoje”, confessou, sincera.

9 – Faustão pergunta se Aline Riscado estava com o Gabigol

Faustão





Após anos como dançarina do Faustão , Aline Riscado retornou ao programa da Globo como jurada do quadro “Dança dos Famosos”. Mas, para sua surpresa, durante uma conversa, o apresentador a questionou: “Está namorando Gabigol ?”. Sem pestanejar, ela negou. “Claro que não”, afirmou ela. Na verdade, o jogador está namorando a irmã de Neymar, Rafaella Santos.

10 – Jornalistas da Globo têm crise de riso ao noticiar contrabando de “periquito”

Luiz Esteves e Patrícia Nielsen, apresentadores do "CETV 1ª Edição", telejornal da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará





No dia 12 de março, os apresentadores do “CETV 1ª Edição”, noticiário local da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, cometeram uma gafe ao vivo. Na edição, Luiz Esteves e Patrícia Nielsen tiveram um ataque de riso ao informar uma apreensão de pássaros silvestres em um feira de Fortaleza. Enquanto davam gargalhadas, a produção do jornal cobriu os apresentadores com imagem dos pássaros resgatados na feira livre. Em seguida, Luiz Esteves se desculpou pelo ocorrido.