Que horror! | Restaurante é fechado por servir pombo no lugar de pato e carne estragada

Nos bastidores da cozinha, os agentes se depararam com aproximadamente 300 quilos de alimentos vencidos

Localizado no distrito de usera, conhecido por abrigar grande parte da comunidade chinesa em madri, o restaurante jin gu foi interditado pela polícia municipal no fim de março após denúncias alarmantes de práticas ilegais na cozinha.

Segundo a investigação, os responsáveis pelo restaurante estariam capturando pombos nas ruas e, após abatê-los de forma brutal nos fundos do estabelecimento, preparavam os animais como se fossem pato laqueado — um dos pratos mais tradicionais da culinária chinesa.

A inspeção, motivada por queixas de clientes que relataram mal-estar após as refeições, revelou uma série de irregularidades. Nos bastidores da cozinha, os agentes se depararam com aproximadamente 300 quilos de alimentos vencidos, carnes penduradas ao ar livre, focos de infestação de baratas e ratos, além de aves mortas armazenadas de maneira precária.

“O cheiro era nauseante, como se algo estivesse em decomposição há dias”, relatou um dos policiais que participou da operação. segundo ele, a cena encontrada mais parecia um laboratório de riscos à saúde pública do que uma cozinha profissional.

Além disso, os fiscais localizaram alimentos congelados em um banheiro adaptado para pessoas com deficiência — entre eles, galinhas pretas e produtos sem qualquer identificação de procedência. Em um dos freezers, dois pombos depenados estavam prontos para serem preparados.

A estimativa é de que mais de uma tonelada de alimentos estivessem armazenados de forma irregular no local. Diante do cenário, a polícia abriu investigação contra o dono do jin gu por crimes contra a saúde pública, o meio ambiente e a fauna local.

Mesmo com a gravidade do caso, uma placa fixada na entrada do restaurante dizia apenas que o local estaria “fechado por férias”.

O episódio gerou ampla repercussão na espanha e levantou preocupações sobre a fiscalização de estabelecimentos alimentícios, especialmente aqueles localizados em regiões com grande movimentação turística ou comércios étnicos. As autoridades continuam apurando a extensão dos danos e se mais pessoas foram afetadas pelo consumo dos alimentos servidos no restaurante.