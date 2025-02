Que coisa! | Amigo matou empresário como ‘prova de amor’

A namorada do suspeito descobriu que ele mantinha um relacionamento com o empresário

A Polícia Militar de Goiás prendeu, nesta quinta-feira (27), um casal suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Carlos Luiz de Sá, de 53 anos. Uma adolescente de 15 anos também foi apreendida. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de loteamento próximo à GO-020, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

O principal suspeito do crime é Vinícius Valentim da Silva Batista, ex-funcionário e amigo da vítima. Segundo a polícia, ele matou Carlos Luiz a facadas após sua namorada, Yara Martins, descobrir que ele mantinha um relacionamento com o empresário. Em depoimento, Yara disse que terminou o namoro ao saber do caso e que Vinícius cometeu o crime para “provar seu amor”.

A investigação aponta que Vinícius atraiu Carlos até o local do crime, onde Yara já o aguardava escondida. Ele teria rendido a vítima antes de a namorada surgir para ajudá-lo a segurá-lo. Após o assassinato, o grupo fugiu para Uruaçu, no norte do estado, levando os filhos de Yara e a adolescente apreendida, que é irmã do suspeito.

Câmeras de segurança registraram os últimos momentos da vítima na noite de terça-feira (25), quando ele saiu de uma padaria em Trindade e entrou no carro. Familiares informaram que ele havia dito que iria à igreja, mas desapareceu logo depois. Na quarta-feira (26), o carro do empresário foi encontrado em Inhumas.

Segundo a PM, Vinícius chamou atenção por não demonstrar preocupação quando procurado pelos familiares da vítima. Ao ser preso, ele e Yara indicaram onde haviam deixado o corpo. O casal foi autuado por homicídio e ocultação de cadáver, enquanto a adolescente responderá por ocultação de cadáver.

A Polícia Civil informou que o Grupo de Investigação de Homicídios de Trindade (GIH) segue com as buscas para esclarecer o crime.