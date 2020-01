Que calor! Juliana Paes exibe corpão escultural em maiô ousado e debocha: ”As novinhas que lutem”

A atriz elevou a temperatura da web ao quase mostrar demais com look sensual

Juliana Paes provou que não tem dó do coração dos fãs e usou as redes sociais neste domingo (12) para esbanjar sua boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a atriz mostrou que está aproveitando muito bem as suas férias da TV, que vieram com o fim de A Dona do Pedaço. Ela elevou ainda mais a temperatura ao mostrar o seu corpo escultural em maiô pra lá de ousado e não perdoou as ‘novinhas’.

“As novinhas que lutem”, escreveu ela, que também usou a hashtag #solnalaje.

Os usuários da web ainda não conseguiram achar fôlego após o registro. “Um pecado de mulher”, elogiou um seguidor. “Vão ter que lutar muito!”, brincou outra. “Você é linda assim ou só quando respira?”, questionou uma admiradora.

APELO

Recentemente, Juliana Paes chamou a atenção ao se posicionar a respeito do caso do goleiro Bruno.

A atriz publicou na tarde desta sexta-feira (10) um texto em que fala a respeito da contratação de Bruno pelo time Fluminense da Feira. Embora o clube tenha desistido da contratação, o posicionamento da jornalista Jessica Senra, apresentadora da TV Bahia, filiada da Globo, viralizou nos últimos dias.

Veja: