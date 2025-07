Que baixaria! | Novinhas trocam socos, mostram calcinhas durante briga por ‘galã’

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre mulheres na Praça Expedito Barroso, no Centro de Eirunepé, interior do Amazonas, na noite do último sábado (19).

As imagens, compartilhadas em grupos de WhatsApp e plataformas digitais, exibem as envolvidas trocando agressões físicas, enquanto pessoas ao redor observam tranquilamente o caos.

A causa do conflito ainda não foi esclarecida oficialmente, gerando especulações, comentários e piadas entre internautas. Muitos alegaram que as moças brigaram por causa de homem, que seria o galã do município.

A praça, ponto de encontro tradicional para famílias e jovens, tornou-se palco de um episódio de violência que evidencia a preocupante normalização de atitudes agressivas em espaços públicos.

VÍDEO: