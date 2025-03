Que baixaria! | Novinha cabelo arrancado e seios ficam à mostra durante briga; vídeo

Na manhã desta segunda-feira (24), a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, virou palco de um verdadeiro espetáculo de caos em frente à icônica boate Vitrinni, o point queridinho das meninas do “job”. Quem passava por lá não acreditava no que via: uma briga daquelas, digna de cinema!

Um vídeo que bombou nas redes sociais capturou o momento exato em que duas mulheres transformaram a calçada num ringue, com tapas voando e cabelos sendo arrancados sem dó.

Nas imagens, seguranças e curiosos aparecem em uma missão quase impossível: tentar apartar o duelo épico. O comissário da Polícia Civil, que flagrou tudo, não perdeu a chance de registrar a cena e jogou o vídeo nas redes com o seguinte comentários: “Saída de boate na Barra da Tijuca! Alguém ficou sem peruca! UFC!!!”.

Os internautas, claro, não deixaram passar batido e lotaram os comentários com reações hilárias. “Eu vi ao vivo! Estava a caminho do trabalho e esse povo fazendo luta livre na rua”, contou uma seguidora, provavelmente ainda rindo da situação.

VÍDEO: