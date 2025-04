Que baixaria! | Mulheres trocam socos em academia; vídeo

Outros frequentadores tentam apartar a confusão, sem muito sucesso

O vídeo que circula na internet mostra duas mulheres trocando socos e empurrões em meio aos aparelhos de musculação em uma academia de Imperatriz, no Maranhão.

Nas imagens, outros frequentadores, visivelmente surpresos, tentam apartar a confusão — sem muito sucesso. A cena é marcada por gritos e por uma frase repetida com raiva: “Mexe com meu filho de novo!”, dita pela mãe da criança que, segundo testemunhas, estava presente na academia no momento do episódio.

De acordo com relatos, a confusão teria começado após a mulher de top branco e short cinza supostamente destratar verbalmente a criança — filho da mulher de legging cinza, que estaria treinando nas proximidades. Ao tomar conhecimento da situação, a mãe não pensou duas vezes e foi tirar satisfações com a suposta agressora, o que rapidamente escalou para uma briga física.

A cena, capturada por outros presentes, viralizou em poucas horas e gerou uma onda de comentários nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto muitos apoiaram a atitude da mãe em defender o filho, outros criticaram a forma como a situação foi conduzida dentro de um ambiente público e voltado ao bem-estar.

A academia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, e não há confirmação se alguma das envolvidas registrou ocorrência na polícia.

VÍDEO: