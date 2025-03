Que Baixaria ! | Homem arremessa pesos durante briga em academia

O motivo do desentendimento teria sido uma suposta gravação indevida

Uma confusão dentro de uma academia no bairro São Francisco, em Campo Grande (MS), na noite desta quinta-feira (13), viralizou nas redes sociais após dois homens protagonizarem uma briga com arremesso de pesos e anilhas. O motivo do desentendimento teria sido uma suposta gravação indevida de uma mulher enquanto ela realizava exercícios.

Segundo o relato da mulher envolvida, ela percebeu que um homem, vestido com uma camiseta rosa, estava com o celular apontado em sua direção enquanto fazia agachamentos. Sentindo-se desconfortável, chamou seu namorado para ficar ao seu lado. “Eu fiquei muito desconfortável, já estava antes de ver o celular, porque ele estava bem próximo. A hora que fui colocar um peso no aparelho, olhei para ele e vi que o telefone estava virado para mim”, relatou a mulher.

O namorado, então, teria se posicionado na frente do homem e pedido para que ele se afastasse. Diante da recusa, a discussão se intensificou e culminou no tumulto, registrado em vídeo por outros frequentadores da academia. As imagens mostram um dos envolvidos arremessando halteres e anilhas em direção ao outro, enquanto insultos e tentativas de golpes de luta são trocados.

Após a repercussão, o casal gravou um vídeo dando sua versão do ocorrido, mas, depois da grande repercussão negativa, excluiu a publicação.

Por outro lado, o homem agredido negou todas as acusações de assédio e divulgou uma nota através de seu advogado, Maurício Trindade de Oliveira. Segundo o comunicado, a versão apresentada pelo casal seria distorcida e prejudicial à sua reputação. “O vídeo apresenta uma versão unilateral e falsa, gerando uma narrativa prejudicial à honra e integridade [do agredido]”, diz a nota.

Ainda conforme o advogado, medidas judiciais já foram tomadas contra os responsáveis pela divulgação do vídeo e das acusações.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sob investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. As autoridades analisarão as imagens e ouvirão testemunhas para esclarecer os fatos e determinar as devidas responsabilidades.

VÍDEO: