Quatro pessoas morrem após explosão em clube de tiro

Divulgação Bombeiros foram até o local

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após uma explosão em um clube de tiros na manhã deste domingo (15). O estabelecimento fica localizado na avenida Liberalina Loureiro, na zona oeste de Manaus. O governo do estado declarou que o caso está sendo apurado e o motivo do acidente só será revelado depois que sair o resultado do laudo da perícia.

De acordo com informações do CBMAM (Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas), a explosão aconteceu na área em que estavam sendo feitos os treinamentos de tiro.

A corporação também informou que as quatro pessoas mortas tiveram os corpos carbonizados. O homem ferido teve 90% do corpo queimado e precisou ser levado para o Hospital 28 de Agosto. O estado dele é muito grave.

“Constatamos que havia muito gás no local, proveniente de material combustível. As equipes tiveram muitas dificuldades [para agir], então, determinamos uma retirada para fazer uma ventilação”, disse o tenente-coronel Falcão ao dar entrevista para os jornalistas.

Os corpos das vítimas foram retirados pelo IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil será responsável pela investigação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política