Quatro pessoas morrem após elevador despencar do 9º andar de prédio em Santos

Elevador despencou do nono andar do edifício Tiffany

Quatro pessoas da mesma família morreram após um elevador despencar do nono andar de um edifício em Santos, no litoral de São Paulo, na noite desta segunda-feira (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia mais ocupantes no interior da cabine no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda do equipamento aconteceu no edifício Tiffany, localizado na Rua Guararapes, no bairro Vila Belmiro, por volta das 20h.

O nome das vítimas ainda não foi divulgado, mas, segundo a Marinha Brasileira, eles sãao parentes de um suboficial da Capitania dos Portos de São Paulo. Uma das vítimas é esposa do homem.

Em nota, a Prefeitura de Santos afirmou que vai acompanhar as investigações sobre a causa do acidente, que devem ser realizadas pela equipe técnica de manutenção dos elevadores do edifício. Nenhum registro de irregularidade foi feito até o momento.