Quatro feriados prolongados em abril para os capixabas! Confira as datas

Em 2025, mesmo estando no quarto mês, o ano ainda terá 10 feriados nacionais, 1 feriado estadual e 3 pontos facultativos

O mês de abril começa nesta terça-feira e para quem ama uma folguinha, tem notícia boa: são quatro feriados para os moradores do Espírito Santo num intervalo de 10 dias.

No dia 18 é celebrada a Sexta-feira Santa, data considerada feriado nacional. No domingo (20), é comemorada a Páscoa, também considerado feriado nacional. Para completar o feriadão, na segunda-feira, dia 21, mais uma folga: o feriado de Tiradentes.

Os moradores do ES ainda terão mais um feriado no mês de abril por conta do Dia de Nossa Senhora da Penha. A festa, celebrada uma semana após a Páscoa, será no dia 28 de abril, gerando outro feriado prolongado. O primeiro semestre ainda conta com o Dia do Trabalho, no dia 1º de maio e a celebração de Corpus Christi, no dia 19 de junho.

No segundo semestre, a Independência do Brasil, em 7 de setembro, será em um domingo. Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro) e a Proclamação da República (15 de novembro) também caem no fim de semana. No dia 20 de novembro, a Consciência Negra será feriado em uma quinta-feira. Em dezembro, o Natal será na quinta-feira, dia 25.

Próximas datas

Abril

18/04 (sexta-feira): Sexta-feira Santa (nacional)

20/04 (domingo): Páscoa (nacional)

21/04 (segunda-feira): Tiradentes (nacional)

28/04 (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora da Penha (estadual)

Maio

01/05 (quinta-feira): Dia do Trabalho (nacional)

Junho

19/06 (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

07/09 (domingo): Independência do Brasil (nacional)

Outubro

12/10 (domingo): Nossa Senhora Aparecida (nacional)

Novembro

02/11 (domingo): Finados (nacional)

15/11 (sábado): Proclamação da República (nacional)

20/11 (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra (nacional)

Dezembro

24/12 (quarta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h)

25/12 (quinta-feira): Natal (nacional)

31/12 (quarta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2026 (ponto facultativo após as 14h)